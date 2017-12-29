Paspas altında esrar çıktı!

Gebze Soma Şehitleri Caddesi'nde uygulamada bulunan Yunus ekipleri, içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada paspasın altına gizlenmiş 98 gram esrar ele geçirildi. Z.M. paspasın altından çıkan esrarın kendisine ait olduğunu söyledi. L.S.'nin üstünden ise 1.98 gram esrar çıktı. Polis, Z.M., L.S. ve T.Ç.'yi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.