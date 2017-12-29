Gebze Soma Şehitleri Caddesi'nde uygulamada bulunan Yunus ekipleri, içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada paspasın altına gizlenmiş 98 gram esrar ele geçirildi. Z.M. paspasın altından çıkan esrarın kendisine ait olduğunu söyledi. L.S.'nin üstünden ise 1.98 gram esrar çıktı. Polis, Z.M., L.S. ve T.Ç.'yi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bugün 09:22 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 09:23 TSİ )
Paspas altında esrar çıktı!
Gebze'de durdurulan otomobilde yapılan aramada paspasın altına gizlenmiş 98 gram esrar ele geçirildi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz