CHP'den asgari ücret teklifi!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı VeliAğbabave Emek Büroları üyesi Milletvekilleri Ömer Fethi Gürer Fatma Kaplan Hürriyet ve Ünal Demirtaş asgari ücretin net 2 bin lira olması için TBMMye bir kanun teklifi sundu.

SON TOPLANTI ÖNCESİ SUNULDU

CHP Genel Başkanı KemalKılıçdaroğlunun Emek Büroları tarafından geçtiğimiz ay düzenlenen Taşeron İşçilikÇalıştayındaifade ettiği asgari ücret teklifi Malatya Milletvekili VeliAğbaba Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ve Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş tarafından TBMM gündemine taşındı. 2018 yılında asgari ücretin net 2 bin lira olmasını düzenleyen kanun teklifi hükümet ile işçi ve işverenler arasında süren Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerinde son toplantı öncesi Meclise sunuldu.

SOSYAL DEVLET OLMANIN GEREĞİ

Teklifingerekçesindeşu ifadelere yer verildiAsgari ücretin geçim ücreti olarak düşünülmesi ücretlinin ailesiyle birlikte yaşamını sürdürebilecek bir ücret olarak belirlenmesi gerekmektedir. Yine resmi makamlarca geçtiğimiz günlerde ülkenin üçüncü çeyrekte yüzde 11.1 oranında büyüdüğü açıklanmıştır. Ancak verdiği vergilerle ülkeye katkısından bahsedilmeyen asgari ücretlinin bu büyümeden pay almasından hiç söz edilmemektedir. Asgari ücretlinin milli gelirden adaletli bir pay alması sosyal devlet olmanın gereğidir. Esas olarak en düşük gelir grubunu temsil eden asgari ücretlinin gelirlerinin vergi dışı bırakılması da gerekmektedir.TÜİKinbelirlediği geçim rakamlarının bile altında kalan rakamlarla enflasyon kaybı dikkate alınmaksızın gelirden payına düşen artış göz önüne alınmaksızın vergi kayıpları değerlendirilmeksizin yapılacak bir belirleme asgari ücretlinin sorunlarını çözmekten çok uzaktır.

EN AZ 2 BİN LİRA

Anayasanın 55 inci maddesinde asgari ücretin tespitinde çalışanların geçim şartlan ile ülkenin ekonomik durumu da göz önünde bulundurulur düzenlemesi yer almaktadır. Asgari ücret çalışanların düşük ücretlere karşı korunmasını ve emek sömürüsünü önlemeye yönelik önemli bir araçtır ve sosyal devlet olmanın bir gereğidir. İnsanın temel hak ve özgürlüklerinin tanımlandığı tüm uluslararası sözleşmelerde herkesin kendisi ve ailesi için insan onuruna yaraşır adil ve elverişli bir ücret hakkı olduğu kabul edilmektedir.TÜRK-İŞ tarafından yapılan açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının kasım ayı sonuçlarına göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı açlık sınırı 1 567 TL gıda harcaması ile birlikte giyim konut kira elektrik su yakıt ulaşım eğitim sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise yoksulluk sınırı 5 106 TL olarak tespit edilmiştir. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise net 1 948 TL olarak hesaplanmıştır.Asgari ücretin tespitinde öncelikle işçinin 2017 enflasyon oranından kaynaklı olarak uğradığı kaybın karşılanması gelir ve büyüme rakamlarından payına düşeni alması 2018 yılı enflasyon beklentisinin de dahil edilecek şekilde bir hesabın yapılması gerekmektedir. Buna göre yapılacak bir hesapta 2018 yılı başından geçerli olacak asgari ücretin en az 2000 TL olması gerektiği açıktır. ifadeleri yer aldı