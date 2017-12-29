İş yerini taradılar!

Olay, Derince ilçesi Çenesuyu Mahallesi Berat Sokak'ta meydana geldi.Taksi ile gelen bir kişi M.B.'ye ait kömür satılan işyerine tabancayla 8 el ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlardan biri, koltuğu delip geçerek M.U. isimli müşterinin kalçasına saplandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.U., tedaviye alındı. Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyiyakalamak için çalışma başlattı.