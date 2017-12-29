Olay, Derince ilçesi Çenesuyu Mahallesi Berat Sokak'ta meydana geldi.Taksi ile gelen bir kişi M.B.'ye ait kömür satılan işyerine tabancayla 8 el ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlardan biri, koltuğu delip geçerek M.U. isimli müşterinin kalçasına saplandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.U., tedaviye alındı. Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyiyakalamak için çalışma başlattı.
Bugün 09:36 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 10:25 TSİ )
İş yerini taradılar!
Derince'de, kömür satılan işyerine düzenlenen silahlı saldırıda, 1 kişi yaralandı.
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Bugün 09:36 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz