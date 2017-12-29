FETÖ’den Öner Polat'a da kumpas!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 11.480 cep telefonu numarasının, FETÖ terör örgütü tarafından, sahiplerinin iradesi dışında ByLock isimli programa yönlendirildiğini açıkladı. Listede Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun danışmanı olan Ömer Polat’ın kardeşiÖner Polat'ın telefon numarasının da yer aldığı görüldü. Polat konuyla ilgili yaptığı açıklamada "FETÖ, masum insanların telefonlarını, bu programa bulaştırarak terör örgütü davasını sulandırmaya çalıştı. Hamdolsun, oyunları bozuldu. Gerçek ortaya çıktı. Başsavcılığın, ilan ettiği numaralar arasında, Bylock’a bulaştırılan benim numaram da var.

"KUMPAS OLDUĞUNA EMİNİM"

Başıma gelen bu hadisenin bir kumpas olduğundan adım kadar emindim. Devletimizin kurumları ve başsavcılığın bu gerçeği tespit edip ilan etmesinden, ben ve benim gibi mağdur olanlar adına büyük mutluluk duydum. 12 Ağustos’ta göz altına alınırken, 12 gün göz altında tutulurken, denetimli serbeslikle salıverilirken… başıma gelen bu hadisenin bir kumpas olduğunu adım gibi biliyordum… Cumhurbaşkanımıza, ülkemize ve milletini ve devletini sevenlere kurulan pis bir kumpas. Kendimi açıklama gereği bile duymadım. Kendimden ve adaletten emindim. Hakikatin ortaya çıkacağından bir an bile tereddüt etmedim. Bu kumpası fırsat bilerek bana ve aileme saldıranları ibretle seyrettim.

"ALLAH MEMLEKETİMİZİ KORUSUN"

FETÖ’nün bu tuzağını bozan istihbarat ve güvenlik güçlerimize binlerce teşekkür ediyorum. Fırsattan istifade ederek, önyargı ve peşin fikirlerle şahsımı ve ailemi karalamaya çalışanları kamu vicdanına havale ediyorum. Allah memleketimizi, insanımızı, istiklalimizi korusun, saklasın. FETÖ’ye, işbirlikçilerine, düşmanlarımıza fırsat vermesin. Kamuoyuna saygılarımla" dedi.