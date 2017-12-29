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İzmit’te 47 yapıya yıkım kararı!

İzmit’te bir yıl içinde kaçak olarak yapılan 47 yapı için yıkım kararı alındığı açıklandı.

İzmit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü yetkililerinin verdiği bilgiye göre, yıl içinde İmar Kanuna aykırı olarak yapılan 43 adet yapının 17’si yıkılırken, 26 adet kaçak yapı da gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından yıkılacak. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince 2017 yılı içinde kaçak olarak faaliyet gösteren 4 adet baz istasyonu mühürlenirken 775 sayılı Gecekondu Yasasına istinaden 12 adet barakanın da yıkımı yapıldı.

ENCÜMENDEN 357 BİN LİRA CEZA

Yine yıl içinde İzmit sınırları içerisinde kullanım ömrünü tamamlamış 66 adet yapının da yıkımı gerçekleştirilirken, kaçak yapı yapan kişi ve kurumlara da Belediye Encümenince 357 bin lira para cezası kesildi. Bu arada Körfez Mahallesi’nde bulunan ve 1999 Kocaeli Depreminde hasarlı hale gelen 8 katlı binanın yıkımı İzmit Belediyesi yetkililerinde gözetiminde yıkıldığı açıklandı.

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