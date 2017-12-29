Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu Tütünçiftlik Samsun Mahallesi mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Yaşar Çakır'a (53), plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Kazada yaralanan Çakır, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
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Körfez'de trafik kazası: 1 yaralı
Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz