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Körfez'de trafik kazası: 1 yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu Tütünçiftlik Samsun Mahallesi mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Yaşar Çakır'a (53), plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Kazada yaralanan Çakır, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Bugün 10:15 TSİ AA Kocaeli- Asayiş

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