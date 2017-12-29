Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir tır garajında park halindeki etil alkol yüklü 34 TF 4181 plakalı tankerde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tankerdeki yangını söndürdü. Yangın nedeniyle tankerde hasar meydana geldi.
Bugün 10:16 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 10:17 TSİ )
Dilovası'nda tanker yangını!
Dilovası ilçesinde etil alkol yüklü tankerin yanması sonucu hasar oluştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz