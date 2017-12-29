Dilovası'nda tanker yangını!

Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir tır garajında park halindeki etil alkol yüklü 34 TF 4181 plakalı tankerde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tankerdeki yangını söndürdü. Yangın nedeniyle tankerde hasar meydana geldi.