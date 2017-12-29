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Kadir Durmuş yeniden aday oldu

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadir Durmuş, kongrede yeniden aday olduğunu açıkladı.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadir Durmuş, dün oda binasında düzenlediği basın açıklamasıyla 7 Ocak Pazar Günü saat 10.30’da Fuar içi Çağlayan Restoran’da gerçekleşecek olan 3’ncü olağan kongrede yeniden aday olduğunu açıkladı. Durmuş, “Bünyemizde kurucular kurulu başkanı olarak ilk olarak 559 esnaf arkadaşımız vardı şimdi ise 2 bin 463 kişiye yakın üyemiz var. Günden güne odamız büyüdü. 2 dönemdir görevdeyim çok işler yaptım ama yetmez” dedi.

ESNAFIN HER ZAMAN YANINDAYIZ

Yapılacak daha çok işler var diyen Durmuş, “Dün olduğu gibi bugün de esnafın yanındayız. Fidan filiz verdi artık büyümeye çalışıyor. Tüm esnafın desteklerini bekliyoruz. İnşallah gelecek dönemde de daha iyi hizmetler verebiliriz. Oda olarak her zaman esnaf ile yan yanayız. Odanın kurucu başkanıyım. Kurucu yönetimimiz ile yeniden kongrede aday olacağım. Allah yardımcımız olsun” diye konuştu.

Kadir Durmuş’un yönetimi

Alibey Yazıcı, Murat Baylan, Cavit Yazıcıoğlu, Osman Pinga, Cihan Alpaslan, Ömer Özkan, Ranat Tunç Berkdemir, Davut Yaroğlu, Kadir Bilgan, Güney Şenel, Hakan Akman, Talat Ersarı.

Bugün 10:30 TSİ - Gündem

Muhabir Selin Becer

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