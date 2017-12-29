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Bugün 10:31 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 10:32 TSİ )

Türkiye'nin ihracat rakamları açıklandı

Türkiye'nin ihracatı kasımda yüzde 11,2 artarak 14 milyar 217 milyon dolar, ithalatı yüzde 21,3 artarak 20 milyar 537 milyon dolar oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan kasım ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı. Buna göre, ihracat kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,2 artışla 14 milyar 217 milyon dolara ulaştı. İthalat ise yüzde 21,3 artarak 20 milyar 537 milyon dolar oldu. Bu dönemde, dış ticaret açığı yüzde 52,4 artarak, 4 milyar 148 milyon dolardan 6 milyar 320 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın kasım ayında yüzde 75,5 iken bu yılın aynı ayında yüzde 69,2'ye geriledi.

Ocak-kasım dönemi

Yılın 11 ayında Türkiye'nin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 artarak 143 milyar 213 milyon dolara, ithalatı ise yüzde 16,9 artışla 210 milyar 704 milyon dolara yükseldi. Söz konusu dönemde dış ticaret açığı, yüzde 33,8 artış göstererek 67 milyar 491 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 68 oldu.

Bugün 10:31 TSİ AA Ankara- Ekonomi

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