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Apple, özür diledi "Fiyat indirimine gidilecek"

Apple, iPhone yazılımının bazı telefonları şarj sorunları nedeniyle yavaşlattığını kabul etti

Eski iPhone'ları şarj pilleri üzerinden yavaşlattığını doğrulayan Apple Inc, cep telefonlarında şarj pillerinde fiyat indirimine gidileceğini açıkladı. Apple, web sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, telefonlardaki şarj sorunlarıyla ilgili olarak özür diledi ve müşterilerine Apple'ın hizmetlerini şüpheye düşürecek herkesin güvenini kazanmak için bir takım değişiklikler yapacağını duyurdu.

LİTYUM GÜÇ DAĞILIMININ YETERSİZ OLDUĞUNU AÇIKLADI

Apple’ın yeni 'amiral gemisi' olarak piyasaya çıkarttığı modeli iPhone X olurken, ürünlerinin kalitesi ve dayanıklılığı ile ilgili endişeleri gidermek için harekete geçtiği belirtildi. Şirket, garanti dışı bir şarj değiştirme bedelini karşılayacağını açıkladı. Apple, yaşlanmayan lityum pillerin güç dağılımının yetersiz olduğunu ve bu da iPhone'ların içindeki hassas devrelerin korunması için beklenmedik şekilde kapanmasına neden olabileceğini açıkladı.

GERÇEKTEN DE ESKİ TELEFONLARI YAVAŞLATIYOR MU?

Bu açıklamanın tüketiciler arasında Apple'ın müşterileri yeni iPhone modelleri satın almaya teşvik etmek için eski telefonları yavaşlattığına dair ortak bir inanç olduğu belirtildi. Apple'ın bu tarz bir davranışa sahip olduğuna dair güvenilir bir kanıt bulunmamasına rağmen şarj açıklaması yapması kamuoyunda olumsuz karşılanırken, tepkilere neden oldu ve inandırıcı bulunmadı. California, New York ve Illinois eyaletlerinde şirketin kullanıcılara uyarıda bulunmaksızın telefonları yavaşlatarak dolandırdığı iddiasıyla çok sayıda dava açıldı ve ileriki günlerde şirkete dava açanların sayısının milyonları bulacağı ifade ediliyor.

Bugün 10:38 TSİ - Teknoloji

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