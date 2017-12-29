Olay, Aralık ayının 24 ve 28 tarihlerinde Kocaeli’nin Körfez ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Körfez ilçesinde farklı tarihlerde 10 akü hırsızlığı yapıldı. Çalınan akülerin Kamyon ve tırlara ait olduğu öğrenildi. Mağdur tır ve kamyon şoförleri ay içerisinde birçok şikayette bulundu. Olay yerinde incelemeler yapan ekipler edindikleri bilgilere göre zanlının 30 farklı suçtan sabıkası bulunan E.Ç.(36) olduğunu saptadı. Kamyon ve tırlardan çaldığı aküleri satan E.Ç. bölgede şoförlerin korkulu rüyası haline gelmişti. Ayrıca Hurdacılık yaptığı belirlenen E.Ç. üç yıl içerisinde 65 araba kiraladı. Çalışmalarını hızlandıran Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri bugün sabah saatlerinde E.Ç.’yi iş yerinden dönerken kiraladığı araç içerisinde yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı Körfez Adliyesi’ne sevk edildi.
Bugün 10:52 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 15:46 TSİ )
Tır ve kamyon şoförlerinin korkulu rüyası yakalandı
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir ay içerisinde 10 akü çalan zanlı yakalandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz