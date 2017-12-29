Alınan bilgiye göre, Aksesapağı Mahallesi Issık Göl Caddesi'nde Evren Yıldız idaresindeki 10 YT 446 plakalı motosikletle, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet çarpıştı. Kazada yaralanan Yıldız, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinden kaçan kamyonet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
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Motosiklete çarpıp kaçtı!
Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz