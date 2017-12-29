Motosiklete çarpıp kaçtı!

Alınan bilgiye göre, Aksesapağı Mahallesi Issık Göl Caddesi'nde Evren Yıldız idaresindeki 10 YT 446 plakalı motosikletle, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet çarpıştı. Kazada yaralanan Yıldız, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinden kaçan kamyonet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.