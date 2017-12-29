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Vali Aksoy'dan yangın açıklaması: Sevindirici yanı...

Kocaeli’deki yangın hakkında Vali Aksoy’dan açıklama geldi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde ambalaj üretim fabrikasında başlayan ve 1 fabrika ile otomobil satış noktasına sıçrayan yangın alanında inceleme yapan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, “Bu sabah itibariyle 06.00 civarında, henüz kesin olmamakla birlikte elektrik kontağından çıkmış olabileceği değerlendirilen yangın meydana geldi. 3 işletmemiz bundan zarar gördü. Bir kağıt fabrikası, bir gıda sektöründe faaliyette bulunan depomuz, bir otomotiv sektörü, ayrıca da bir ticari işletme. Şu anda itfaiye yetkililerinden aldığımız bilgiye göre yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor. Sevindirici tarafı herhangi bir can kaybının yaşanmaması. Mutlaka bir inceleme yapılacak. İlk tespitlere göre elektrikten kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor. İtfaiye Daire Başkanlığımızın yapacağı değerlendirme sonrasında olay netlik kazanacak” dedi.

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