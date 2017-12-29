Yılbaşında kar yağacak mı?

Kocaeli Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan hava tahmin raporlarına göre, senenin son gününde hava parçalı bulutlu olacak. En düşük sıcaklık derecesi 5 olması beklenirken en yüksek 12 derece olması tahmin ediliyor. Yılbaşı akşamının sembolü olan kar ise bu yıl yağmayacak. Diğer yandan bugün ve yarın yağmurlu geçmesi bekleniyor.
İSTANBUL’DA DA KAR YOK
Yılbaşında yurt genelinde hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken İstanbul'da yılbaşı gecesi kar yağmayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz