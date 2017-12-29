Köprü ve otoyol ücretlerine zam geleceğini açıklayan Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, zam oranının 2 Ocak'ta belli olacağını belirtti.
Bugün 11:42 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 16:41 TSİ )
Araç sahiplerine kötü haber! Yeni yıl zamla geliyor...
Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Köprü ve otoyol ücretlerine zam geleceğini açıkladı.
Bugün 11:42 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz