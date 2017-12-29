Hürriyet, tapu sorunu yaşayanları belediye başkanıyla buluşturdu

Gebze’de yıllardan beri tapu sorunu yaşayan mahalle sakinleri CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet aracılığı ile İstanbul’un Kartal ilçesinde aynı tapu sorununu çözen Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz ile buluşturdu.

GEBZELİLER TOPLANTIYA İLGİ GÖSTERDİ

Belediye Başkanı Öz’ün ilçede gerçekleştirdiği yerinde dönüşüm çalışmalarını anlattığı toplantıda Milletvekili Hürriyet’in yanı sıra CHP Gebze ilçe Başkanı Musa Yılmaz, Gebze Belediyesi Meclis üyeleri Eşref Emin Güzey, Dilek Tan, Salih Işık, Serkan Davutoğlu, Yılmaz Bulut, geçmiş dönem CHP Gebze ilçe Başkanı Recep Dursun, Gebze’nin Hürriyet Mahallesi Muhtarı Ekrem Çakır, Yavuz Selim Mahallesi Muhtarı Şükriye Kavran, Ulus Mahallesi Muhtarı Hüseyin Akın, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Sebahattin Günel, Yavuz Selim Mahallesi Güzelleştirme Derneği Başkanı Osman Karaman, Gebze Soğukpınarlılar Dernek başkanı Halil Yaman Portakal, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Nuran Keriş, Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Avukat Perihan Sevim, Şehir Plancısı Faruk Göksu, Kartal Belediyesi birim müdürü ile sivil toplum örgütü üyeleri ve mahalle sakinleri katıldı.

DAİRELER HAK SAHİPLERİNE DEĞERLERİNİN ALTINDA VERİLDİ

Sunumdan önce CHP heyetini Tasarım Araştırma Katılım ekibiyle tanıştıran Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, misafirlerine uzun süre Kartal’da gerçekleştirilen çalışmaları anlattı. Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, ziyaretin devamında CHP heyetine yaklaşık 2 saat süren bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda, Kartal Belediye Başkanı, ilçede 2009 yılından bu yana gerçekleşen yerinde dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kartal Belediye Başkanı, Türkiye’de yerinde dönüşümü en iyi yapan belediyenin Kartal Belediyesi olduğunu kaydederek, şu ana kadar gerçekleşen çalışmalar sayesinde ilçede 44 bin 649 vatandaşın olası deprem riskinden kurtularak yeni binalarına kavuştuğunu söyledi. Öz ayrıca, Milli Emlak’tan aldıkları arazileri vatandaşlara değerinin altında verdiklerini de kaydederek, belediyenin vatandaşlara danışmanlık hizmetini verdiğini ve müteahhitlerle kesinlikle bir pazarlığa girilmediğini kaydetti.

“DEĞERLENDİRMEDE BULUNACAĞIZ”

Sunumun devamında, Deprem Dönüşüm ve Yapı Kontrol Müdürü Gökhan Akbulut, ziyaretçilere ilçedeki yerinde dönüşüm çalışmaları hakkında detaylı olarak bilgi verdi. Sunumun sonunda ise, CHP heyeti Kartal Belediye Başkanı’na yerinde dönüşüm hakkında merak ettiklerini sordu. Başkan Altınok Öz, uzun süre misafirlerinin merak ettiği sorulara cevap verdi. Programın sonunda açıklama yapan CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ise, “Gebze'de aynı tapu sorunu yaşayan vatandaşlarımız ile Kartal Belediye Başkanımız Altınok Öz buluşması oldukça olumlu geçti. Yakında vatandaşlarımızla değerlendirme toplantısı yaparak 'Kartal'da ne oldu, Gebze de ne yapılabiliri' konuşacağız, farklı çözüm yolları denenmesi için gerekli makamlara gerekli başvuruların yapılmasını sağlayacağız” dedi.