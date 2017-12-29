Kocaeli'ye gelen turistlerin %60'ı Kartepe'ye geliyor

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, dün gazetemizi ziyaret etti. Ziyarette belediyenin çalışmaları hakkında bilgi veren Üzülmez, “30 metre kareye yakın otel imarlı bir yer var. Orayı devredeceğim. Ciddi yatırımcıları bekliyoruz ki rekabet kaliteyi getirsin. Teleferikte yer teslimi yapıldı yakında başlayacak. Maşukiye’de 29 yıllığına mesire alanını aldım. Oraya bungalov evler yapılacak, Körfez ve göl manzarası olacak, macera parkları yer alacak. Teleferiğin bir ayağını da oraya koyacağız” dedi.

KARTEPE’YE 286 BİN TURİST GELDİ

Üzülmez, “Bu yıl Kocaeli’ye gelen toplam turist sayısı 571 bin civarında. Bunun yaklaşık yüzde 60’ı yani 286 bin kişi Kartepe’ye geldi. 12 ilçe içinde turizm payı hepsinin toplamından çok daha fazla. Bize 4 mevsim turist geliyor. Hedefimizi turizm olarak koyduk ve bunu gerçekleştirdik. Kartepe turizm şehri oldu. Ayrıca 16. yüzyıldan kalma bedesten çarşısı ve dehlizler bulduk. İznini aldık, projesini de tamamladık. Restorasyon ve uygulama iznini de alır turizme açarsak çok daha iyi olacak” diye konuştu.