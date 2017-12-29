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Doğan iş yeri yanan işletmeciye moral verdi

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Sanayi Mahallesi’ndeki yangın bölgesine giderek incelemelerde bulunarak işyeri sahiplerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sanayi Mahallesinde sabah erken saatlerinde bir kağıt deposunda çıkan yangın kısa süre içinde çevreye yayılarak korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın bölgesine giden Başkan Doğan, yetkililerden bilgi aldı. Doğan, işyerleri yanan işletme sahipleri ve çalışanlara da geçmiş olsun dileğinde bulunarak üzüntülerini paylaştı.

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