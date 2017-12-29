Akmeşeli heyecanlı: Akmeşe’de büyük gün!

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, İzmit’e 27 kilometre uzaklıkta yaklaşık 2 bin nüfusu bulunan Akmeşe’yi doğalgazla buluşturdu. Geçtiğimiz Nisan ayında Akmeşe’ye törenle doğalgaz temeli atılmıştı. Dün de törenle doğalgaz meşalesi yandı. Mahalle sakinleri doğalgaza kavuştu. Bu projeyle Nevzat Doğan verdiği sözü tutmuş oldu. Mahalle Meydanı’nda gerçekleşen törene Başkan Doğan’ın yanı sıra AK Parti Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İZGAZ Genel Müdürü Gökalp Özkök, Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı Vedat Yoldaş, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Aykut Çağlayan, Akmeşe Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Halil İnceel ve mahalle sakinleri katıldı.

GAZLA DEMLENMİŞ ÇAY İÇERİZ

Törende konuşan İZGAZ Genel Müdürü Gökalp Özkök, “7 Nisan tarihinde temel atma törenini yaptık. Yaklaşık 8 ayda 23 kilometrelik yapımı bitirdik Bunu tek başına yapmadık belediye Başkanımız Nevzat Doğan bize destek olduk. 23 kilometrelik yapımda hiçbir kaza yapmadık. Bu çok önemli, sürekli güvenli ve kalite odaklı çalıştık. Bundan sonrada bu güvenliğin devam etmesini temenni ediyorum. Umarım bir daha ki sefere gelişimizde gazla pişmiş yemek ve gazla demlenmiş çay içeriz” dedi.

AKMEŞE BUNUN BİN KATINA DEĞER

Başkan Nevzat Doğan ise, “ Bende çok mutluyum ve heyecanlıyım. Bizim siyaset yapmada en büyük hedefimiz bu güzel hizmetleri yapıp, sonra arkamızdan hoş bir seda bırakmak. Başka da bir şey beklemiyoruz. Bu gün kim ne derse desin AK Parti’nin iktidar olmasıyla, Büyükşehir Belediye başkanımızın olmasıyla farklı bir belediyecilik oldu. Bugünkü yatırım 7 buçuk milyonluk bir yatırım. Akmeşe bunun bin katına değer. Biz Akmeşe’yi seviyoruz. Kaç kilometre uzaklıkta olursa olsun. Şimdi otobanda geliyor. Akmeşe’yi kim tutar. 10 yıl sonra Akmeşe’yi hayal edemiyorum” diye konuştu.

BUGÜN BEREKETLİ BİR GÜN

Bu işin mimarı olan Büyükşehir Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyorum diyen Doğan, “Bunlar yetmez. Akmeşe’ye daha güzel şeyler yapacağız. Yılladır Akmeşe’nin ihtiyacı olan, gençlerin istediği spor tesisi de yapacağız. Bugün bereketli bir gün. Peş peşe güzel haberler veriyoruz. Sizleri Allah için seviyoruz. Herkes sandıkta o sevgisini göstermeyebilir. Ama gösterirse seviniriz. Ama ne çocuklarınızın bisikletini ne basketbol topunu diğer çocuklardan ayrı tutmuyoruz. Biz Erdoğan’ın liderliğinde iş yapıyoruz. Bu bereket ondan geliyor. Para her zaman verdi. Ama bu parayı Akmeşe’ye harcayacaklar yoktu” şeklinde konuştu.

KALİTEMİZ GELİŞİYOR

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Vatandaş kendi yapabileceği iş kendi yapıyor. Yapamadığını devletten bekliyor. Çok şükür devletin çok güzel bir sistemi var. Doğalgaz getirme şehri bir adım atlatmaktır. Allah’a çok şükür suyumuz akıyor. Her geçen gün kalitemiz gelişiyor. 14 yıl önce şehirde ne varsa köylerde de onu yapacağız dedik. Bunu adım adım yapıyoruz. Bizim köylerimiz Avrupa’nın köylerinden daha güzel. Bizim ne eksiğimiz var? Enerjimiz her geçen gün yükseliyor. Kalkınacağız ve gelişeceğiz. İnsanımızı ve bayrağımızı seviyoruz. Bu sevgimizi çalışarak göstereceğiz. Sizler bizi seçtiniz bizler de sizler için çalışacağız. Bu şehir bizim, bu köy bizim. Çocuklarımız için daha güzel okullar, hastaneler ve parklar yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

SOBA KÜLÜNÜ İYİ BİLİRİM

AK Parti Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu şunları söyledi: “Bugün çok güzel bir işe imza atıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sizlere çok çok selamları var. Ben Değirmendere’de yaşıyorum. O zaman doğalgaz ne zaman gelecek diye sorduğumuz da. Bugün yarın gelecek diyorlardır. Doğalgaz geldiğinde herkes faydalandı. Şimdi arkamızda oturan anneler var. Kim bilir ne kadar odun ve kömür taşıdınız. Soba külünü atmanın ne demek olduğunu biliyorum. Doğalgaz geç geldi ama iyi oldu. Artık müjde olsun, sizde bu rahatlıktan yararlanacaksınız. Siz bize güveniyorsunuz, destek veriyorsunuz” açıklamalarında bulundu.