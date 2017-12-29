Holding sahibi adiyeye sevk edildi!

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Gümrük Bakanlığı'nın özel ekibi tarafından önceki gün İstanbul'da bulunan bir holding merkezinde arama yapılırken, holdingin patronu R.E.K. ile birlikte 10 kişi gözaltına alınmıştı. Kocaeli, İstanbul ve Ağrı Doğubeyazıt arasında yaşanan hayali ihracat organizasyonunda Kocaeli'de bulunan akaryakıt dağıtım şirketinin asfalt yapmak üzere tonlarca motorin ithal ettiği, işlenen motorinin akaryakıt istasyonlarına sattığı, ürünün işlendiğini göstermek amacıyla sahte evrak düzenlenerek İstanbul'da bulunan bir asfalt şirketine ürünün satıldığı sahte evraklarla gösterildiği iddia edildi. Yapılan incelemelerde evrak üzerinde üretim yapılmış gibi gösterilen asfaltın ise yine çeşitli firmalara satılmış gibi gösterildiği belirlendi. Gözaltına alınan ve aralarında aralarından holding patronu R.E.K.'nin de bulunduğu 10 kişi Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından Körfez Adliyesi'ne sevk edildi.