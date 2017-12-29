Bu festival kaçmaz!

Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde düzenlenen çok geniş kapsamlı bir etkinlik olan “STEM & Makers Fest/Expo 2017”, bilim meraklısı binlerce genci bir araya getirecek. Bilimi sevdiren, inovasyonu tetikleyen festival olarak bilinen STEM & Makers Fest/Expo, 6 Ocak Cumartesi günü Kocaeli Bilim Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
ATÖLYELER KURULACAK
Festival kapsamında katılımcıların seçmekte zorlanacağı çok sayıda atölye kurulacak. Bilimin ve teknolojinin eğlenceli yönünü sergileyecek bu atölyelerde 7’den 70’e herkes eğlenerek öğrenecek. İnsanların bilim ve teknolojiye ilgisini artırmayı hedefleyen atölyeler, genç beyinleri bekliyor.
BİLİMLE BULUŞMA
STEM & Makers Fest/Expo, sorgulayan, analitik düşünen ve keşfeden tüm çocukları, gençleri ve aileleri bilimle buluşmaya davet ediyor. Festival kapsamında katılımcılar; bilim insanları, mühendisler, eğitimciler ve diğer uzmanlarla tanışma, konuşma ve etkileşime geçme imkanı da bulacak.
ÜCRETSİZ OLACAK
Robotik kodlamadan bing bang’e, kriminal atölyesinden ahşap tasarıma kadar çok sayıda atölyenin yer aldığı STEM & Makers Fest/Expo, eğitici, merak uyandırıcı ve heyecanlandırıcı ürünler ve sunumlarla katılımcılarını bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında motive etmeyi ve ilgilerini canlı tutmayı hedefliyor. Festivale katılım ücretsiz olacak.
KAYIT YAPTIRMAYI UNUTMAYIN!
Bilimi sevdirme ve bilime özendirme amacı taşıyan festival, 10.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Festival bünyesinde açılacak atölyelere; uygulamak, üretmek ve keyifli bir gün geçirmek isteyen herkes davetli. 7’den 70’e herkesin katılabileceği STEM & Makers Fest/Expo etkinliği için ‘stemandmakers.org’ adresine girerek kayıt yaptırmayın unutmayın!
İŞTE ATÖLYELER
Mekatronik Atölyesi
Robotik Atölyesi
Ahşap Tasarım Atölyesi
Plastinasyon Atölyesi
Renklerin Kimyası Atölyesi
STEM: Matematik Aşkı Atölyesi
Öğrencinin Kimyası Atölyesi
Mandala Atölyesi
Elektronik Atölyesi
Kodlama Atölyesi
Big Bang’in İzleri Atölyesi
DNA Atölyesi
Daphnia Atölyesi
Kriminal Atölyesi
STEM Uygulamalarında Ölçme ve Değerlendirme Araçları Oluşturma Atölyesi
Taş Devrinde STEM Atölyesi
101: Leonardo’nun Makineleri Atölyesi
Mühendis Çocuk Atölyesi
Zeka Oyunları Atölyesi
Öğretmenin Kimyası Atölyesi
Robotik Kodlama Atölyesi
Enerjilerin Yarışı Atölyesi
3 Boyutlu Tasarım ve Üretim Atölyesi
Cam Boyama Atölyesi
Ebru Sanatı Atölyesi
Web Tasarımı Atölyesi
LEGO Education ve STEM Atölyesi
Öğreten Oyunlar Ahşap, Kağıt, Mekatronik
STEMplus – Mühendis Beyinlerle Sosyal Beceriler
Üç Boyutlu Yazıcı İle STEM Eğitimi Uygulamaları
Hızlı Tekerler
Origami ile Geometrik Cisimlere Yolculuk Atölyesi
DNA Elektroforez Atölyesi
Vexiq ile STEM
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz