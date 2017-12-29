Bu festival kaçmaz!

Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde düzenlenen çok geniş kapsamlı bir etkinlik olan “STEM & Makers Fest/Expo 2017”, bilim meraklısı binlerce genci bir araya getirecek. Bilimi sevdiren, inovasyonu tetikleyen festival olarak bilinen STEM & Makers Fest/Expo, 6 Ocak Cumartesi günü Kocaeli Bilim Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

ATÖLYELER KURULACAK

Festival kapsamında katılımcıların seçmekte zorlanacağı çok sayıda atölye kurulacak. Bilimin ve teknolojinin eğlenceli yönünü sergileyecek bu atölyelerde 7’den 70’e herkes eğlenerek öğrenecek. İnsanların bilim ve teknolojiye ilgisini artırmayı hedefleyen atölyeler, genç beyinleri bekliyor.

BİLİMLE BULUŞMA

STEM & Makers Fest/Expo, sorgulayan, analitik düşünen ve keşfeden tüm çocukları, gençleri ve aileleri bilimle buluşmaya davet ediyor. Festival kapsamında katılımcılar; bilim insanları, mühendisler, eğitimciler ve diğer uzmanlarla tanışma, konuşma ve etkileşime geçme imkanı da bulacak.

ÜCRETSİZ OLACAK

Robotik kodlamadan bing bang’e, kriminal atölyesinden ahşap tasarıma kadar çok sayıda atölyenin yer aldığı STEM & Makers Fest/Expo, eğitici, merak uyandırıcı ve heyecanlandırıcı ürünler ve sunumlarla katılımcılarını bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında motive etmeyi ve ilgilerini canlı tutmayı hedefliyor. Festivale katılım ücretsiz olacak.

KAYIT YAPTIRMAYI UNUTMAYIN!

Bilimi sevdirme ve bilime özendirme amacı taşıyan festival, 10.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Festival bünyesinde açılacak atölyelere; uygulamak, üretmek ve keyifli bir gün geçirmek isteyen herkes davetli. 7’den 70’e herkesin katılabileceği STEM & Makers Fest/Expo etkinliği için ‘stemandmakers.org’ adresine girerek kayıt yaptırmayın unutmayın!

İŞTE ATÖLYELER

Mekatronik Atölyesi

Robotik Atölyesi

Ahşap Tasarım Atölyesi

Plastinasyon Atölyesi

Renklerin Kimyası Atölyesi

STEM: Matematik Aşkı Atölyesi

Öğrencinin Kimyası Atölyesi

Mandala Atölyesi

Elektronik Atölyesi

Kodlama Atölyesi

Big Bang’in İzleri Atölyesi

DNA Atölyesi

Daphnia Atölyesi

Kriminal Atölyesi

STEM Uygulamalarında Ölçme ve Değerlendirme Araçları Oluşturma Atölyesi

Taş Devrinde STEM Atölyesi

101: Leonardo’nun Makineleri Atölyesi

Mühendis Çocuk Atölyesi

Zeka Oyunları Atölyesi

Öğretmenin Kimyası Atölyesi

Robotik Kodlama Atölyesi

Enerjilerin Yarışı Atölyesi

3 Boyutlu Tasarım ve Üretim Atölyesi

Cam Boyama Atölyesi

Ebru Sanatı Atölyesi

Web Tasarımı Atölyesi

LEGO Education ve STEM Atölyesi

Öğreten Oyunlar Ahşap, Kağıt, Mekatronik

STEMplus – Mühendis Beyinlerle Sosyal Beceriler

Üç Boyutlu Yazıcı İle STEM Eğitimi Uygulamaları

Hızlı Tekerler

Origami ile Geometrik Cisimlere Yolculuk Atölyesi

DNA Elektroforez Atölyesi

Vexiq ile STEM