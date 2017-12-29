Yangın sabah 06.00 sıralarında İzmit Sanayi Mahallesi Özbaki Sokak üzerinde bulunan bir ambalaj üretim fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ambalaj üretim fabrikasının dış kısmında bulunan elektrik direğinden kopan tel, hurda kağıtların bulunduğu konteyner üzerine düştü. Düşme sonrasında konteynerdeki kağıtların tutuşmasıyla yangın başladı. Hızla büyüyen alevler, ambalaj fabrikasına sıçradı. Alevlerin büyüdüğünü gören fabrika işçileri itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine birçok itfaiye sevk edildi. Yangın 3 saat süren mücadelenin ardından kontrol altına alındı. Yangını yerinde incelemek isteyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu olay yerine gitti. İtfaiye ekiplerinden yangının büyüklüğü, çıkış nedeni ve yaralı blunup bulunmadığı hakkında bilgi aldı. İncelemesini tamamlayan Karaosmanoğlu itfaiye ekiplerine teşekkürlerini iletti.
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Karaosmanoğlu da yangın bölgesine gitti
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu Sanayi Mahallesi’ndeki yangını bizzat inceledi.
Bugün 13:27 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz