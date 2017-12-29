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Bugün 13:29 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 15:32 TSİ )

Vergide elektronik ortam dönemi başlıyor

Kocaeli Esnaf Odaları Birliği Başkanı Kemal Kaya yeni genelgeyle Basit Usûl muhasebeye tabi olan mükellefler 01.01.2018 tarihinden itibaren, İşletme defteri muhasebesine tabi olan mükellefler ise 01.01.2019 tarihinden itibaren Elektronik ortamda Defter-Beyan sistemine geçeceğini açıkladı.

Defter Beyan Sisteminde değişiklik yapıldı. 487 sıra numaralı vergi usulü kanunu genel tebliği açıklandı. Kocaeli esnaf Odaları Birliği Başkanı Kemal Kaya Bu tebliğ göre Basit usul ve işletme defteri usulü ile muhasebesi yapılmakta olan vergi mükelleflerinin ve Serbest Meslek Mensuplarının muhasebe işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını kapsamakta olup, bu tebliğde Defter- Beyan sistemi olarak adlandırılmıştır. Basit Usûl muhasebeye tabi olan mükellefler 01.01.2018 tarihinden itibaren, İşletme defteri muhasebesine tabi olan mükellefler ise 01.01.2019 tarihinden itibaren Elektronik ortamda Defter-Beyan sistemine geçecektir” dedi. Kaya, “Basit usul mükellefleri 31.12.2017 günü sonuna kadar, İşletme defteri mükellefleri ise 31.12.2018 günü sonuna kadar Defter - Beyan sistemine giriş yaparak başvuruda bulunmaları gerekmektedir” dedi.

Bugün 13:29 TSİ - Ekonomi

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