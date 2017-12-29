Örengül Doğantepe’de

BAL temsilcimiz Doğantepe yeni yıla yeni hocayla giriyor. Naci Keleş’in istifa ettiği takımda Yusuf Örengül ile anlaşma sağlandı. Takım kampa gidecek. Mavi-Beyazlılar rakibi ile oynayacağı karşılaşmayı ‘kırılma maçı’ olarak görürken, antrenör Hasan Hüseyin Köse kritik maç öncesi yaptığı açıklamada, kazanmaları halinde önlerini göreceklerini ve bu doğrultuda puan kaybına tahammüllerinin olmadığını söyledi. Gebze’deki maçı 3-0 kaybettiklerini hatırlatan Köse, “O maçta kötüydük ve yenildik. Rövanşta ise mutlaka galip gelmeliyiz” dedi.