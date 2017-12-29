BAL temsilcimiz Doğantepe yeni yıla yeni hocayla giriyor. Naci Keleş’in istifa ettiği takımda Yusuf Örengül ile anlaşma sağlandı. Takım kampa gidecek. Mavi-Beyazlılar rakibi ile oynayacağı karşılaşmayı ‘kırılma maçı’ olarak görürken, antrenör Hasan Hüseyin Köse kritik maç öncesi yaptığı açıklamada, kazanmaları halinde önlerini göreceklerini ve bu doğrultuda puan kaybına tahammüllerinin olmadığını söyledi. Gebze’deki maçı 3-0 kaybettiklerini hatırlatan Köse, “O maçta kötüydük ve yenildik. Rövanşta ise mutlaka galip gelmeliyiz” dedi.
Bugün 13:43 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 16:06 TSİ )
Örengül Doğantepe’de
BAL temsilcimiz Doğantepe yeni yıla yeni hocayla giriyor.
Bugün 13:43 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz