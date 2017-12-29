İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus timleri tarafından İzmit Mehmet Ali Paşa Camii mevkisinde durumundan şüphelenilerek kontrol edilen R.K isimli şahsın yapılan üst aramasında bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. İzmit Namık Kemal Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilerek üst araması yapılan C.G. isimli şahısın üzerinde bir miktar sentetik uyuşturucu ile 72 adet uyuşturucu hap, Dolphin AVM yakınlarında ise N.Y isimli şahsın yapılan üst aramasında 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.
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Aranan 3 kişinin üzerinden çıktı
İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus timleri tarafından düzenlenen uygulamalarda durumundan şüphelenilerek üst aramaları yapılan 3 kişiden uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Bugün 13:47 TSİ - Asayiş
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