Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:58 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 14:00 TSİ )

Taşeron düzenlemesi değil torpilli kadrolu düzenlemesi

CHP Kocaeli Milletvekili Hürriyet, 696 sayılı KHK’da yer aldığı gibi taşerona kadro verilmeyeceğini sadece torpilli kadroluların oluşturulacağını söyledi

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, son olarak açıklanan 696 sayılı KHK’da yer alan taşeron düzenlemesinin çok büyük bir aldatmaca olduğunun altını çizerek, hükümetin torpilli kadrolu sistemini yaratacağını açıkladı. Hürriyet ayrıca, “Taşeron sistemini yaratanların, bu sorunu çözeceğini zaten beklemiyorduk” dedi

SENİN TAŞERONUN BENİM TAŞERONUM KHK’SI

Taşeron düzenlemesi ile ilgili açıklamada bulunan CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, taşeron düzenlemesinin CHP’nin ana fikri olduğunu ve taşeron sisteminin tamamen kalkması gerektiğini savunduklarını belirterek, “Yapılan düzenleme eksiktir ve Anayasaya aykırı şekilde düzenlenmiştir. AKP işçiye müjde olarak sunduğu şey, ayrıştırmanın ve ötekileştirmenin; senin taşeronun benim taşeronum demenin KHK’ya yansımış halidir. Bu düzenlemenin tüm uyarılarımıza rağmen KHK ile yapılması, işçilerin hak aramasının önüne geçmek içindir. Eğer bu düzenleme Meclis’te yapılsaydı, kadro alamayan ya da haksızlığa uğrayan emekçiler mahkemeler yoluyla haklarını arayabileceklerdi” dedi.

ANKARA’DA DAYIN YOKSA KADROYU UNUT

Milletvekili Hürriyet, “CHP olarak bizim ve sendikaların ortak talebi ayrımsız şartsız kadro verilmesiydi. Kadroya alınacak işçilere sınav ve güvenlik soruşturması yapılacak. Bu dönemde sınav demenin, torpil demek olduğu, mülakatlarda listelerin AKP İl Başkanlıklarında hazırlandığını biliyoruz. Ankara’da dayısı olmayanlar, siyasi görüş ve hatta memleketlerine göre bu sınavlarda elenecekler. Bu da ortaya torpilli kadroluları oluşturacaktır. Bu da yeni yandaşlara kadro açma gayretidir. Kadroya geçmek için başvuran işçilerin hak kazandığı alacaklardan feragat etmesi istenmesi ise emekçiye şantaj demek. Ayrıca yerel yönetimlerde çalışan yüz binlerce taşeron işçisi kadro kapsamı dışında bırakılmış. Yalnızca bir şirketten başka bir şirkete geçeceklerdir. Bu KHK ile işçiler arasında yaratılan ayrım ne ahlakidir ne de vicdanidir” açıklamasında bulundu.

Bugün 13:58 TSİ - Siyaset

kutuyu işaretleyip tamama basın

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
CHP, Paşa’yı ziyaret etti mask
CHP, Paşa’yı ziyaret etti
Sarıbay: Herkes baltaları gömsün mask
Sarıbay: Herkes baltaları gömsün
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın etrafını 4 kez dolaştı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın etrafını 4 kez dolaştı
Taşeron düzenlemesi değil torpilli kadrolu düzenlemesi mask
Taşeron düzenlemesi değil torpilli kadrolu düzenlemesi
Kocaeli'ye gelen turistlerin %60'ı Kartepe'ye geliyor mask
Kocaeli'ye gelen turistlerin %60'ı Kartepe'ye geliyor
Hürriyet, tapu sorunu yaşayanları belediye başkanıyla buluşturdu mask
Hürriyet, tapu sorunu yaşayanları belediye başkanıyla buluşturdu
2018 gelmeden yaptırın, zam geliyor! mask
2018 gelmeden yaptırın, zam geliyor!
Hafta sonuna dikkat: kar geliyor! mask
Hafta sonuna dikkat: kar geliyor!
Bit Pazarı yerine Antika Pazarı başlıyor mask
Bit Pazarı yerine Antika Pazarı başlıyor
Kocaeli Devlet’de sıra numarası almak çok daha kolay mask
Kocaeli Devlet’de sıra numarası almak çok daha kolay
Kocaeli'de 3 iş yerinde yangın! mask
Kocaeli'de 3 iş yerinde yangın!
Pirelli, Goodyear ve Brisa'da işçiler %16 zam istiyor mask
Pirelli, Goodyear ve Brisa'da işçiler %16 zam istiyor

GALERİ

Yangın öğle uykusunda yakaladı! mask
Yangın öğle uykusunda yakaladı!
Spor Lisesi’nden şampiyonluk “Tuğ”rası: 5-1 mask
Spor Lisesi’nden şampiyonluk “Tuğ”rası: 5-1
Yok artık! Yüzerek kaçmaya çalıştılar! mask
Yok artık! Yüzerek kaçmaya çalıştılar!
İzmit'in "Saray tatlısı" kıtaları dolaşıyor mask
İzmit'in "Saray tatlısı" kıtaları dolaşıyor
Börekçiye giren hırsız, işyeri sahibini bile güldürdü mask
Börekçiye giren hırsız, işyeri sahibini bile güldürdü
Basın Onur Günü'ne bayanların şampiyonluğu damga vurdu! mask
Basın Onur Günü'ne bayanların şampiyonluğu damga vurdu!
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR