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Bugün 14:00 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:30 TSİ )

Kızlarda şampiyon Spor Lisesi: 3-0

Okullar Arası Genç Bayanlar Futbol l Birinciliği’nde, final mücadelesinde rakibi Çamlıtepe Kız Meslek Ve Teknik Anadolu Lisesi’ni 3-0 mağlup eden Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi şampiyon oldu.

Üç takımın mücadele ettiği Genç Kızlar Futbol İl Birinciliği’nde önceki gün Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanan final mücadelesi ile son buldu. Çamlıtepe Kız Meslek Ve Teknik Anadolu Lisesi, Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi, Gebze Çolakoğlu MTAL takımlarının büyük bir çekişme içinde mücadele ettiği futbol il birinciliğinde şampiyonluğu, final maçında Çamlıtepe Kız Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’ni 3-0 mağlup eden Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi elde etti. İki maçta bir galibiyet alan Gebze Çolakoğlu MTAL ikinci ve üç maçta galibiyet yüzü görmeyen Çamlıtepe Kız Meslek Ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü oldu. Şampiyon olan Spor Lisesi Türkiye Şampiyonası’nda ilimizi temsil edecek.

KUPALAR TÖREN İLE VERİLDİ

Şampiyonluk mücadelesinde karşı karşıya gelen Çamlıtepe Kız Meslek Ve Teknik Anadolu Lisesi ile Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi arasındaki mücadele kıran kırana geçti. Maçın ilk yarısı ve ikinci yarısında atılan goller ile maçı 3-0 kazanan Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi, şampiyonluğa ulaştı. Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi’nin gollerini Dilek, Eda ve Handan attı. Maçın hemen ardından yapılan ödül töreninde şampiyon olan Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi’ne kupasını Okul Sporları Şube Müdürü Turgay Bulut verdi. İkinci olan Gebze Çolakoğlu MTAL’ye kupasını Okul Sporları koordinatörü Gürhan Öztürk ve Beden eğitimi öğretmeni Çihat Caymazoğlu sundu. Üçüncü olan Çamlıtepe Kız Meslek Ve Teknik Anadolu Lisesi’ne kupasını ise Stat amiri Osman Kılıç ve Saha Komiserler Dernek Başkan vekili İbrahim Yılmaz verdi.

HAYRETTİN GÜRSOY SPOR LİSESİ: 3 ÇAMLITEPE KIZ MESLEK VE TEKNİK ANADOLU L.: 0

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı

HAKEMLER: Tuğba Başkaya ***, Tansu Tekir ***, Berkay Bostan ***

HAYRETTİN GÜRSOY SPOR LİSESİ: Esma ***, Fatma ***, Sema ** (Özge **), Neşe ***, Dilek ***, Buse ** (Merve **), Sedanur Püsküllü ***, Beyza ***, Ceyda *** (Bercem **), Handan ***, Eda Nur Solmazgül ***

ÇAMLITEPE KIZ MESLEK VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ: Büşra **, Ebru **, Elif **, Nurgül **, Nezahat ***, Eda **, Zeynep **, Kübra **, Mercan ** (Buse **), Nazlıcan **, Esra **

GOLLER: Dilek Dk. 11, Eda Dk.28, Handan Dk. 40

Bugün 14:00 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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