Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:08 TSİ- Gündem ( G : Bugün 14:09 TSİ )

Yuvacık Barajı çevresine 4 bin 500 ağaç

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yuvacık Barajı’nın batı kısmında binlerce fidanla ağaçlandırma çalışması yapıyor.

Büyükşehir’e bağlı Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı Başiskele ilçesinde yer alan Yuvacık Barajı çevresinde binlerce ağaç dikti. Bölge iş makineleriyle teraslanarak, fidanlar toprakla buluştu. Heyelan bölgesinde yapılan çalışma ile meyve ve orman ağaçları belli aralıklarla toprağa konuldu. Düzenleme yapılan 27 bin metrekarelik bölgeye farklı türlerde 4 bin 500 ağaç dikildi. Çalışmalar devam ederken şimdiye kadar 3 bin 700 fidan dikimi yapıldı. Çalışmalarda orman ağaçlarının yanı sıra yüzlerce meyve ağacının dikimi de gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi ağaçlandırma çalışmalarında meyve fidanı dikerek kentte doğal meyve bahçeleri de kuruyor. Meyve ağaçlarından yetiştiklerinde hem insanlar hem de hayvanlar faydalanabilecek. Yuvacık’taki ağaçlandırma bölgesine dut, erik, hurma, ıhlamur, incir, kiraz, muşmula, vişne ve toros sediri dikiliyor.

Bugün 14:08 TSİ İHA Kocaeli- Gündem

kutuyu işaretleyip tamama basın

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Azerbaycan’daki parkın yapımına başlanıyor mask
Azerbaycan’daki parkın yapımına başlanıyor
Ersin Baykara’ya emekli oldu mask
Ersin Baykara’ya emekli oldu
“İki yıl kuraklık olsa bile bir sıkıntı olmayacak” mask
“İki yıl kuraklık olsa bile bir sıkıntı olmayacak”
2018 yılı tanıklık ücret tarifesi belirlendi mask
2018 yılı tanıklık ücret tarifesi belirlendi
Aksoy, Otogar Kavşağını inceledi mask
Aksoy, Otogar Kavşağını inceledi
5 ilçede elektrik kesintisi mask
5 ilçede elektrik kesintisi
2018 gelmeden yaptırın, zam geliyor! mask
2018 gelmeden yaptırın, zam geliyor!
Hafta sonuna dikkat: kar geliyor! mask
Hafta sonuna dikkat: kar geliyor!
Bit Pazarı yerine Antika Pazarı başlıyor mask
Bit Pazarı yerine Antika Pazarı başlıyor
Kocaeli Devlet’de sıra numarası almak çok daha kolay mask
Kocaeli Devlet’de sıra numarası almak çok daha kolay
Kocaeli'de 3 iş yerinde yangın! mask
Kocaeli'de 3 iş yerinde yangın!
Pirelli, Goodyear ve Brisa'da işçiler %16 zam istiyor mask
Pirelli, Goodyear ve Brisa'da işçiler %16 zam istiyor

GALERİ

Yangın öğle uykusunda yakaladı! mask
Yangın öğle uykusunda yakaladı!
Spor Lisesi’nden şampiyonluk “Tuğ”rası: 5-1 mask
Spor Lisesi’nden şampiyonluk “Tuğ”rası: 5-1
Yok artık! Yüzerek kaçmaya çalıştılar! mask
Yok artık! Yüzerek kaçmaya çalıştılar!
İzmit'in "Saray tatlısı" kıtaları dolaşıyor mask
İzmit'in "Saray tatlısı" kıtaları dolaşıyor
Börekçiye giren hırsız, işyeri sahibini bile güldürdü mask
Börekçiye giren hırsız, işyeri sahibini bile güldürdü
Basın Onur Günü'ne bayanların şampiyonluğu damga vurdu! mask
Basın Onur Günü'ne bayanların şampiyonluğu damga vurdu!
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR