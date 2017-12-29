Yuvacık Barajı çevresine 4 bin 500 ağaç

Büyükşehir’e bağlı Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı Başiskele ilçesinde yer alan Yuvacık Barajı çevresinde binlerce ağaç dikti. Bölge iş makineleriyle teraslanarak, fidanlar toprakla buluştu. Heyelan bölgesinde yapılan çalışma ile meyve ve orman ağaçları belli aralıklarla toprağa konuldu. Düzenleme yapılan 27 bin metrekarelik bölgeye farklı türlerde 4 bin 500 ağaç dikildi. Çalışmalar devam ederken şimdiye kadar 3 bin 700 fidan dikimi yapıldı. Çalışmalarda orman ağaçlarının yanı sıra yüzlerce meyve ağacının dikimi de gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi ağaçlandırma çalışmalarında meyve fidanı dikerek kentte doğal meyve bahçeleri de kuruyor. Meyve ağaçlarından yetiştiklerinde hem insanlar hem de hayvanlar faydalanabilecek. Yuvacık’taki ağaçlandırma bölgesine dut, erik, hurma, ıhlamur, incir, kiraz, muşmula, vişne ve toros sediri dikiliyor.