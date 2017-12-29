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Tek gözüyle gören Emre Azim Çayırova'da

BAL 9.Grup temsilcimiz Çayırovaspor, tek gözü görmediği halde futbol oynayarak herkesi şaşırtan Emre Azim’i renklerine bağladı

Bölgesel Amatör Lig 9.Grup temsilcimiz Çayırovaspor, tek gözü görmediği halde futbol oynayarak herkesi şaşırtan Emre Azim’i renklerine bağladı. Futbola başladığı Tuzlaspor’da profesyonel olan sağ kanat oyuncusu iki sezon önce Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe’ye karşı forma giymiş, tek gözü görmediği halde futbol oynamasıyla gündeme gelmişti. Tuzla’dan sonra kiralık olarak 3.Lig takımı Çatalca’ya gönderilen ve sezon başında da amatöre dönerek Kartalgücü’ne transfer olan Emre Azim, yapılan görüşmelerin ardından Çayırovaspor’a transfer oldu.

ÇAĞLIN İZLEDİ, BEĞENDİ

Sağ kanatta oynayan Emre Azim, Çayırovaspor’un Kartalgücü’nden aldığı ikinci oyuncu oldu.Geçtiğimiz günlerde Kartal ekibinin golcüsü Berkay Ekici’yi renklerine bağlayan yeşil-siyahlı ekibin hocası Erol Çağlın, Berkay’ın geçen haftaki maçını izlerken Emre Azim’i de beğendiği ve yönetime bu oyuncunun da muhakkak alınması yönünde rapor sunduğu öğrenildi. Harekete geçen yeşil-siyahlı kurmaylar Emre Azimve kulübüyle her konuda anlaşarak bu transferi bitirdi.

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