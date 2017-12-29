Mavi-Beyazlılar rakibi ile oynayacağı karşılaşmayı ‘kırılma maçı’ olarak görürken, antrenör Hasan Hüseyin Köse kritik maç öncesi yaptığı açıklamada, kazanmaları halinde önlerini göreceklerini ve bu doğrultuda puan kaybına tahammüllerinin olmadığını söyledi. Gebze’deki maçı 3-0 kaybettiklerini hatırlatan Köse, “O maçta kötüydük ve yenildik. Rövanşta ise mutlaka galip gelmeliyiz. Aksi bir sonuçta ligde kalma şansımız zora girer. Önce dostluk, sonra biz kazanacağız” dedi. Şekerpınar Stadı'nda oynanacak maçın başlama saati 17.00 olarak açıklandı. N 1.Küme’de günün programı 15.sayfada
Bugün 14:15 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:17 TSİ )
‘Önce dostluk kazansın sonra biz kazanalım’
1.Küme D Grubu’nda kümede kalma mücadelesi veren Şekerpınar Gençlerbirliği, bugün sahasında oynayacağı Beşköy maçına kilitlendi
Bugün 14:15 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz