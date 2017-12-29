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Bugün 14:15 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:17 TSİ )

‘Önce dostluk kazansın sonra biz kazanalım’

1.Küme D Grubu’nda kümede kalma mücadelesi veren Şekerpınar Gençlerbirliği, bugün sahasında oynayacağı Beşköy maçına kilitlendi

Mavi-Beyazlılar rakibi ile oynayacağı karşılaşmayı ‘kırılma maçı’ olarak görürken, antrenör Hasan Hüseyin Köse kritik maç öncesi yaptığı açıklamada, kazanmaları halinde önlerini göreceklerini ve bu doğrultuda puan kaybına tahammüllerinin olmadığını söyledi. Gebze’deki maçı 3-0 kaybettiklerini hatırlatan Köse, “O maçta kötüydük ve yenildik. Rövanşta ise mutlaka galip gelmeliyiz. Aksi bir sonuçta ligde kalma şansımız zora girer. Önce dostluk, sonra biz kazanacağız” dedi. Şekerpınar Stadı'nda oynanacak maçın başlama saati 17.00 olarak açıklandı. N 1.Küme’de günün programı 15.sayfada

Bugün 14:15 TSİ - Spor

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