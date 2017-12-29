Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:17 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:19 TSİ )

1.Küme grupları karman çorman

Sürekli düzenli bir programla devam eden 1.küme Futbol Ligi’nde, yılbaşı nedeniyle bu hafta karışık bir program uygulanıyor.

Normalde her hafta sonunun iki gününde ayrı ayrı gruplar düzenli şekilde maç yaparken, bu kez tüm gruplar karışık şekilde maç yapıyor. Yılbaşı tatili için böyle bir düzenlemeye giden tertip komitesi, bugüne B, C ve D grubu maçları koydu.

1-B’DE İKİ MAÇ VAR

Bugün 1.Küme B Grubu’nda iki maç oynanacak. 17.00’de Mehmet Ali Kağıtçı’da Kadıköy ile Bahçecik son derece zor bir maça tutuşacaklar. Grubun diğer maçında ise Çamlıtepe ile Hisareyn Körfez Esentepe’de saat 19.00’da başlayacak maçta kozlarını paylaşacaklar.

1-C’DE ÜÇ MAÇ VAR

1.Küme Futbol Ligi C Grubu’nda ise bugün üç maç oynanacak. 17.00’de Karamürsel Stadı’nda Karamürselspor ile Gebze Kirazpınar 15.00’te kozlarını paylaşacak. 17.00’de ise Avni Kalkavan’da İzmit Yeni Mahalle-Bekirdere maçı var. Başiskele şehit Binbaşı arsyan Kulaksız Stadı’nda ise 14.00’te başlayacak maçta Yuvacıkspor ile Derince Birlikspor karşı karşıya gelecek.

1-D’DE İKİ MAÇ VAR

1.Küme Futbol Ligi D Grubu’nda da iki maç oynanacak. Kullarspor-Yuvam İzmitspor 16.00’da, Başiskele Şehit Binbaşı Arsylan Kulaksız Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Günün diğer maçında ise Çayırova Şekerpınar- Gebze Beşköy ile saat 17.00’de başlayacak maçta Şekerpınar Stadı’nda kapışacak.

Bugün 14:17 TSİ - Spor

kutuyu işaretleyip tamama basın

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
“Abla amma da uzunmuşsunuz!” mask
“Abla amma da uzunmuşsunuz!”
Kocaeli Birlikspor’da en çok golü Raif attı mask
Kocaeli Birlikspor’da en çok golü Raif attı
Süper A’da süper maçlar mask
Süper A’da süper maçlar
1.Küme grupları karman çorman mask
1.Küme grupları karman çorman
‘Önce dostluk kazansın sonra biz kazanalım’ mask
‘Önce dostluk kazansın sonra biz kazanalım’
Tek gözüyle gören Emre Azim Çayırova'da mask
Tek gözüyle gören Emre Azim Çayırova'da
2018 gelmeden yaptırın, zam geliyor! mask
2018 gelmeden yaptırın, zam geliyor!
Hafta sonuna dikkat: kar geliyor! mask
Hafta sonuna dikkat: kar geliyor!
Bit Pazarı yerine Antika Pazarı başlıyor mask
Bit Pazarı yerine Antika Pazarı başlıyor
Kocaeli Devlet’de sıra numarası almak çok daha kolay mask
Kocaeli Devlet’de sıra numarası almak çok daha kolay
Kocaeli'de 3 iş yerinde yangın! mask
Kocaeli'de 3 iş yerinde yangın!
Pirelli, Goodyear ve Brisa'da işçiler %16 zam istiyor mask
Pirelli, Goodyear ve Brisa'da işçiler %16 zam istiyor

GALERİ

Yangın öğle uykusunda yakaladı! mask
Yangın öğle uykusunda yakaladı!
Spor Lisesi’nden şampiyonluk “Tuğ”rası: 5-1 mask
Spor Lisesi’nden şampiyonluk “Tuğ”rası: 5-1
Yok artık! Yüzerek kaçmaya çalıştılar! mask
Yok artık! Yüzerek kaçmaya çalıştılar!
İzmit'in "Saray tatlısı" kıtaları dolaşıyor mask
İzmit'in "Saray tatlısı" kıtaları dolaşıyor
Börekçiye giren hırsız, işyeri sahibini bile güldürdü mask
Börekçiye giren hırsız, işyeri sahibini bile güldürdü
Basın Onur Günü'ne bayanların şampiyonluğu damga vurdu! mask
Basın Onur Günü'ne bayanların şampiyonluğu damga vurdu!
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR