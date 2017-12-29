1.Küme grupları karman çorman

Normalde her hafta sonunun iki gününde ayrı ayrı gruplar düzenli şekilde maç yaparken, bu kez tüm gruplar karışık şekilde maç yapıyor. Yılbaşı tatili için böyle bir düzenlemeye giden tertip komitesi, bugüne B, C ve D grubu maçları koydu.

1-B’DE İKİ MAÇ VAR

Bugün 1.Küme B Grubu’nda iki maç oynanacak. 17.00’de Mehmet Ali Kağıtçı’da Kadıköy ile Bahçecik son derece zor bir maça tutuşacaklar. Grubun diğer maçında ise Çamlıtepe ile Hisareyn Körfez Esentepe’de saat 19.00’da başlayacak maçta kozlarını paylaşacaklar.

1-C’DE ÜÇ MAÇ VAR

1.Küme Futbol Ligi C Grubu’nda ise bugün üç maç oynanacak. 17.00’de Karamürsel Stadı’nda Karamürselspor ile Gebze Kirazpınar 15.00’te kozlarını paylaşacak. 17.00’de ise Avni Kalkavan’da İzmit Yeni Mahalle-Bekirdere maçı var. Başiskele şehit Binbaşı arsyan Kulaksız Stadı’nda ise 14.00’te başlayacak maçta Yuvacıkspor ile Derince Birlikspor karşı karşıya gelecek.

1-D’DE İKİ MAÇ VAR

1.Küme Futbol Ligi D Grubu’nda da iki maç oynanacak. Kullarspor-Yuvam İzmitspor 16.00’da, Başiskele Şehit Binbaşı Arsylan Kulaksız Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Günün diğer maçında ise Çayırova Şekerpınar- Gebze Beşköy ile saat 17.00’de başlayacak maçta Şekerpınar Stadı’nda kapışacak.