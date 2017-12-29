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Bugün 14:27 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:30 TSİ )

Süper A’da süper maçlar

Kocaeli Süper Amatör Futbol Ligi’nde cumartesi mesaisinde sırayı A Grubu alıyor.

Bugün birbirinden zorlu maçlar var. 31 puan ve averajla lider Nusretiyespor, Tavşantepe’ye konuk olacak. Korku yaşayan Tavşantepe 18 puanda ve mutlaka kazanmak zorunda. Tabii güç dengesi de ortada. Bu maç Cephanelik’te oynanacak. İkinci Derbentspor ise Seka Doğan’a konuk olacak. Üçüncü sırayı alan Güneşspor, Arapçeşme’yi Mehmet Ali Kağıtçı’da ağırlayacak. 4. Diliskelesi, İhsaniye’yi konuk edecek. Maç Tavşancıl Salih Gün’de oynanacak. Gebze Denizliköyü ile Hereke ise son derece kritik bir maça çıkacak. Bu maç Metin Oktay Stadı’nda.

HAFTA TOPLU SONUÇLAR

Arapçeşmespor-Çınarlıspor : 2-1

İhsaniyespor-Kocaeli Güneş : 2-4

Nusretiyespor-Diliskelesi : 1-2

Derbentspor-Tavşantepespor : 3-0

Hereke Yıldız-Seka Doğan : 2-1

Gebze Denizliköyüspor (BAY)

GÜNÜN PROGRAMI:

G.DENİZLİKÖYÜSPOR-K.HEREKE YILDIZ 15.00 METİN OKTAY

SEKA DOĞAN-B.DERBENT 13.00 KAVAKLI STADI

TAVŞANTEPE-KOC. NUSRETİYE 17.00 CEPHANELİK STADI

K.GÜNEŞ-ARAPÇEŞME 15.00 MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI

DİLİSKELESİ-İHSANİYE 15.00 SALİH GÜN STADI (TAVŞANCIL)

Bugün 14:27 TSİ - Spor

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