Kocaeli Birlikspor’da en çok golü Raif attı

1 kafa ve bir de ayakla gol atan Raif, 6 golle Birlikspor’da ilk yarının en skorer ismi oldu.
17 MAÇTA 13 GOL…
2017-2018 Sezonu’nun ilk yarısında Kocaeli Birlikspor17 maçta rakip fileleri 13 kez havalandırdı. Kırmızı-Beyazlılar bu gollerin birini kafayla, 4’ünü penaltıdan ve 8’ini de ayakla attı. Takımın en skorer ismi ise kaptan Raif Uzuner oldu. 4 penaltı, 1 kafa ve 1 ayakla golü bulunan Raif ligin ilk yarısında 6 gol kaydetti. Kaptan Raif’i 3 golle Melih İnan, 2 golle Emrecan Yıldızhan ve birer golle Emirhan Subaş ve Semih Üstün takip etti. Temsilcimiz 17 maçta kalesinde 36 gol gördü. Kırmızı-Beyazlılar kupa maçında ise; Melih, Raif, Emrecan, Kemal ve Batuhan ile birer gol buldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz