Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:31 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:33 TSİ )

“Abla amma da uzunmuşsunuz!”

İzmit Belediyespor kadın basketbol takımı, küçük jimnastikçilerle buluştu. Jimnastikçiler, upuzun boylu kızları görünce şaşırdı

İzmit Belediyespor’un Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele eden Basketbol takımı, Yahya Kaptan’da bulunan Jimnastik salonunda küçük jimnastikçiler ile bir araya geldi. Jimnastikçileri ziyaret eden sporcular, alt yapıların çalışmalarını yakından izleyerek jimnastikçilere başarılar diledi. Tecrübeli antrenörleri Tolga Havuç eşliğinde çalışan jimnastik takımı çalışmalarına tam gaz devam ediyo. Havuç “Jimnastik branşının çok fazla ilgi gördüğünü ekleyerek, ilimizin jimnastikte marka olma yolunda ilerlediğini belirtti. Havuç “En önemlisi de bu anlamda bizlerden desteklerini esirgemeyen Kulüp Başkanımız Erdoğan Şentürk. Her zaman sporun ve sporcunun yanında bulunan İzmit Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

Bugün 14:31 TSİ - Spor

kutuyu işaretleyip tamama basın

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
“Abla amma da uzunmuşsunuz!” mask
“Abla amma da uzunmuşsunuz!”
Kocaeli Birlikspor’da en çok golü Raif attı mask
Kocaeli Birlikspor’da en çok golü Raif attı
Süper A’da süper maçlar mask
Süper A’da süper maçlar
1.Küme grupları karman çorman mask
1.Küme grupları karman çorman
‘Önce dostluk kazansın sonra biz kazanalım’ mask
‘Önce dostluk kazansın sonra biz kazanalım’
Tek gözüyle gören Emre Azim Çayırova'da mask
Tek gözüyle gören Emre Azim Çayırova'da
2018 gelmeden yaptırın, zam geliyor! mask
2018 gelmeden yaptırın, zam geliyor!
Hafta sonuna dikkat: kar geliyor! mask
Hafta sonuna dikkat: kar geliyor!
Bit Pazarı yerine Antika Pazarı başlıyor mask
Bit Pazarı yerine Antika Pazarı başlıyor
Kocaeli Devlet’de sıra numarası almak çok daha kolay mask
Kocaeli Devlet’de sıra numarası almak çok daha kolay
Kocaeli'de 3 iş yerinde yangın! mask
Kocaeli'de 3 iş yerinde yangın!
Pirelli, Goodyear ve Brisa'da işçiler %16 zam istiyor mask
Pirelli, Goodyear ve Brisa'da işçiler %16 zam istiyor

GALERİ

Yangın öğle uykusunda yakaladı! mask
Yangın öğle uykusunda yakaladı!
Spor Lisesi’nden şampiyonluk “Tuğ”rası: 5-1 mask
Spor Lisesi’nden şampiyonluk “Tuğ”rası: 5-1
Yok artık! Yüzerek kaçmaya çalıştılar! mask
Yok artık! Yüzerek kaçmaya çalıştılar!
İzmit'in "Saray tatlısı" kıtaları dolaşıyor mask
İzmit'in "Saray tatlısı" kıtaları dolaşıyor
Börekçiye giren hırsız, işyeri sahibini bile güldürdü mask
Börekçiye giren hırsız, işyeri sahibini bile güldürdü
Basın Onur Günü'ne bayanların şampiyonluğu damga vurdu! mask
Basın Onur Günü'ne bayanların şampiyonluğu damga vurdu!
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR