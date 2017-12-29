“Abla amma da uzunmuşsunuz!”

İzmit Belediyespor’un Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele eden Basketbol takımı, Yahya Kaptan’da bulunan Jimnastik salonunda küçük jimnastikçiler ile bir araya geldi. Jimnastikçileri ziyaret eden sporcular, alt yapıların çalışmalarını yakından izleyerek jimnastikçilere başarılar diledi. Tecrübeli antrenörleri Tolga Havuç eşliğinde çalışan jimnastik takımı çalışmalarına tam gaz devam ediyo. Havuç “Jimnastik branşının çok fazla ilgi gördüğünü ekleyerek, ilimizin jimnastikte marka olma yolunda ilerlediğini belirtti. Havuç “En önemlisi de bu anlamda bizlerden desteklerini esirgemeyen Kulüp Başkanımız Erdoğan Şentürk. Her zaman sporun ve sporcunun yanında bulunan İzmit Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan’a çok teşekkür ediyorum” dedi.