Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İl Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, vatandaşın huzur ve güven ortamının devamı, suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla gerçekleştirilen uygulamalar aralıksız olarak devam ediyor. Yaklaşan yılbaşı öncesi bu kapsamda eğlence yerlerini de sıkı takibe alan emniyet güçleri önceki akşamda İzmit İlçesinde ‘iyi eğlenceler’ uygulamasının 12’incisini gerçekleştirdi. Toplam 34 personelin katıldığı saat 21: 00 ile 22: 00 arasında yapılan uygulamada 3 umuma açık işletme denetlenirken 166 kişiye kimlik kontrolü yapıldı. Uygulamalarda canlı müzik izin belgesi olmayan, sigara içilen ve çalışanlarının kimlik bildirimini yapmayan,18 yaşından küçük çocuk bulunduran 3 isletmeye idari işlem yapıldı.
Bugün 14:49 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 14:50 TSİ )
Emniyetten “İyi eğlenceler” uygulaması
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İl Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen “İyi eğlenceler” uygulamasının 12’incisini gerçekleştirdi.
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Bugün 14:49 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz