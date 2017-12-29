Emniyetten “İyi eğlenceler” uygulaması

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İl Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, vatandaşın huzur ve güven ortamının devamı, suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla gerçekleştirilen uygulamalar aralıksız olarak devam ediyor. Yaklaşan yılbaşı öncesi bu kapsamda eğlence yerlerini de sıkı takibe alan emniyet güçleri önceki akşamda İzmit İlçesinde ‘iyi eğlenceler’ uygulamasının 12’incisini gerçekleştirdi. Toplam 34 personelin katıldığı saat 21: 00 ile 22: 00 arasında yapılan uygulamada 3 umuma açık işletme denetlenirken 166 kişiye kimlik kontrolü yapıldı. Uygulamalarda canlı müzik izin belgesi olmayan, sigara içilen ve çalışanlarının kimlik bildirimini yapmayan,18 yaşından küçük çocuk bulunduran 3 isletmeye idari işlem yapıldı.