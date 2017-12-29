Onur Sağlık Sen, 2017'yi değerlendirdi

Sendika Genel BaşkanıÖzgür İbrahim Özçınar, "Sağlıkta taşeron olmaz dedik haklı çıktık. Şimdide görevlendirmeler de ĺiyakat şarttır diyoruz. Acı-tatlı, iyi kötü sıkıntı ve sorunlu bir yılı geride bırakıyoruz. Birçok alanda olduğu gibi Sağlık alanında da ciddi değişiklikler yaşandı. En son bizim de yanlış dediğimiz çok başlılık, sıkça yapılan eleştiriler sonrası yeniden başa dönüldü. Üçlü yapı tek çatı altında toparlandı. Sağlık Müdürü, Başkan, Başkan yardımcıları ve de Uzmanlık adı altında yeni kadro istihdamına gidildi. Peki bu belirlenen kadrolarda liyakat esas alınacak denmesine rağmen gerçekten buna riyayet edildi mi? Bu halen bir tartışma nedenidir" dedi.

"ALEL ACELE BİRİMLERİN YERLERİNİ DEĞİŞTİRDİLER"

Özçınar, "Birde çok hızlıca - alel acele birimlerin yerleri değiştirildi. Çalışanların en azından bir görüşü dahi alınmadı. Yeni göreve gelen Sağlık Müdürümüz kimseyi sıkıntıya sokmayacağız demesine rağmen, uygulama da maalesef böyle olmamıştır. Bir çok arkadaş işyerine göre kiralık ev bulmuşken şimdi yeni sorunlarla karşı karşıya kalmışlardır. Bu yapılan uygulama 24 saat kesintisiz hizmet üretilen Sağlık alanında, çalışanlarin moral ve motivasyonlarını düşürmüştür. Bu konuda bir çözüm bulunmasını umut etmekteyiz. Sendika olarak sağlıkta taşeron olmaz dedik. Taşeronların kadroya alınması sağlandı. Bu önemli bir adımdır. Ancak aynı işi yapanlar arasında eşit ücret ve çalışma düzeninde de farklılık olmamalıdır, bunu da yakinen takip edeceğiz.

SAĞLIK PERSONELİNİN MAAŞINDA ARTIŞ YOK

Sendika olarak sağlık çalışanlarının çalışma ve yaşam koşullarının düzeltilmesi talebimizin yanı sıra herkese eşit ücretsiz nitelikli sağlık hizmetini de savunmaktayız. Yeni Uygulamada idarecilerin maaşlarında büyük oranda artış yapılmış olup, asıl işin yükünü çeken ve emeği büyük olan sağlık personeli ve çalışanlarının ücretlerinde herhangi bir artış olmamıştır. Bunun sonucunda idareci ile çalışan arasında zaten çok fazla olan ücret adaletsizliği, daha da artmıştır. Sağlık sektöründe; hekimlerle diğer çalışanlar arasında büyük uçurumların ve haksızlıkların olduğu adil olmayan bir döner sermaye uygulaması ve sadece hekimler de uygulanan ek ödemelerin maaşa ve emekliliğe yansıtılması uygulamaları varken; bu yeni uygulama ile sadece idarecilerin ücretlerinin arttırılması da kabul edilemez bir durumdur. Onur Sağlık Sen olarak, yetkililerden 2018 yılında; yaşadığımız bu sorunların çözümlenmesi, özellikle Sağlık Çalışanlarının Döner Sermaye Uygulamasındaki haksızlıkların giderilmesi, ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması, yaşadığımız sağlıktaki şiddetin son bulması, bunun için daha ciddi önlemlerin alınması, konuların da somut adım atılmasını beklemekteyiz. Bu düşünceler çerçevesinde tüm Sağlık ve Sosyal Hizmet çalışanlarının yeni yıllarını kutlar sağlık ve mutluluklar dileriz" şeklinde konuştu.