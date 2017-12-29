CHP’de Sarıbay’ın karşısına Yurdagül çıktı

7 Ocak Pazar günü yapılacak olan CHP il kongresi öncesinde mevcut başkan Cengiz Sarıbay’ın karşısına ilk rakip Bekir Yurdagül çıktı. Eski Milletvekili Bekir Yurdagül il binasında adaylığını açıkladı. Partinin konferans salonunda gerçekleşen adaylık açıklamasına katılım oldukça yoğun oldu. Basın açıklamasında İl Başkanı Cengiz Sarıbay, Biz İzmit’iz Grubu Başkanı Hüseyin Erol, KYÖD Başkanı Mehmet Toker, İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Pekyörür, İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Erinç ve çok sayıda partili katılım gösterdi. Yurdagül’ü ise adaylık sürecinde Fetih Güven, Sefa Sirmen, Hasan Çelik, Cevdet Barış, Cüneyt Özkürkçigil, Hüseyin Erol, Mehmet Toker’in destek verdiği konuşuluyor.

SARIBAY’A TEŞEKKÜR

Kongrede aday olacağını açıklayan eski Milletvekili Bekir Yurdagül, “Partimize sahip çıktığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Cengiz Sarıbay’a da teşekkür ediyorum. Bu adaylık yarışında hiç küsme ve serzenişte bulunmadan bana şans dilediği için kendisine teşekkür ediyorum. Şu an da gördüğümüz demokrasi görünümde ki faşizm. Türkiye, tek adam rejiminin hüküm sürdüğü günleri yaşıyor. Bu örtülü faşizme karşı tüm yurt severlerin, tüm devrimcilerin, sağ sol ayrımı yapmadan bir arada olması gerekiyor. Önümüzde ki hafta yapılacak olan kongrede bunun önemi büyük. AKP faşizm Türkiye’de bir kaos ortamı yarattı. Hepimize büyük korku yarattı. Faşizmde mutlaka bir gün bize gelecektir” dedi.

KONGRE ÇARŞAF LİSTE YAPILMALI

Biz partililerimizle kavga değil, kucaklaşmak, tekrar bir araya gelmek, ayrılıkları ortadan kaldırmak için göreve talibiz diyen Yurdagül, “Biz koltukta olsak da olmasak da bu kentte demokrasi mücadelesine devem edeceğiz. Bu görev önemli bir görev. Bu süreç önemli. Türkiye elimizin altından kayıp gidiyor. Kentimize ve yurttaşlarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Eğer seçilirsem il başkanlık görev süreme kadar bu koltukta oturacağım başka bir makama aday olmayacağım. CHP’de bir genel başkanlık arayışı yok. Genel başkanı nasıl güçlü kılarız arayışı olmalı. Tüm kurultay delegelerinde hepimiz çarşaf liste isteriz. Ama ne yazık ki yerel de çarşaf listeden kaçarız. Biz tüzüğümüz gereği çarşaf liste yapılmasında yanayız” diye konuştu.

VİCDANLARIYLA BAŞ BAŞA BIRAKIYORUM

CHP’yi buluşturan ve ayrılıkları gideren çarşaf liste olacaktır diyen Yurdagül, “Umarım 7 Ocak’ta ki kongrede harmanlama yaparak çarşaf liste yaparız. Gerçekten de bugüne kadar özlediğimiz il yönetimini çıkartmış oluruz. Cengiz Bey benim çok sevdiğim, saydığımı bir ağabeyim. Ben ve arkadaşlarım bu süreçte kötüleme üzerinden siyaset yapmayacağız. Ben sokaktan geliyorum, işçi sınıfındayım. Cengiz ağabeyin farklı bir tarzı var. Umarım çok seviyeli bir yarış olur. Delegelerden istediğim şey çocuğumuzu evlendirecek eş aramıyoruz. CHP’yi yönetecek kişiler arıyoruz. Birinci öncelik Türkiye ve kent olacak. Vicdanlarıyla onları baş başa bırakıyorum. Küsmek yok. Biz partimizin emrindeyiz. Kararı siz vereceksiniz. Umarım bu sahiplenme burada kalmaz. Demokrasi mücadelesinde de hep birlikte sokakta oluruz” şeklinde konuştu.

KEŞKE BİZİ YOK SAYMASAYDIN

Yurdagül’e başarılar dileyen İl Başkanı Cengiz Sarıbay ise, “Bekir Yurdagül arkadaşımızın bir kadrosu var. Buradakilerin yüzde 90’ı partiye ilk kez ayak basıyor. Bekir için gelmenizi istemem keşke gelip bir çay içseniz. Bu bir yarış, hak eden kazanır. Ben ne olacağım değil, partim ne olacak demeliyiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu. Sarıbay’ın konuşması sırasında ise partililer Sarıbay’a tepki göstererek “Keşke bizi yok saymasaydın” dedi.