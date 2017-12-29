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Halkevi esnafından imza kampanyası

İzmit Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda dükkanlarının boşaltılması istenen Halkevi esnafı dükkanlarının yıkılmaması için imza topluyor.

Dükkanlarının yıkılmamasını isteyen Halkevi esnafı bugün işyerlerinin yıkılmaması için bugün imza kampanyası başlattı. İmza kampanyasında açıklamalarda bulunan MARSİAD Başkanı Bahri Odabaş, “Kaymakam Bey iş esnafa gelince bize yazı yolluyor polis zoruyla yıkacağız diye. İş esnafa gelince mi devletin gücünü kullanıyor. Hukuk devletinden çıkıp parti devleti mi olduk” ifadelerini kullandı.

SALI GÜNÜNE KADAR ÇÖZÜLSÜN

MARSİAD Başkanı Bahri Odabaş, “Tüm STK’ları, siyasi parti il başkanlarını, milletvekillerimizi göreve çağırıyorum sesimizi duyun. Esnaflara sahip çıkan tüm taraflara sesleniyorum bu sorun salı gününe kadar çözülsün. Bu imzaları Cumhurbaşkanlığına göndereceğim. Son sözü millet söylüyorsa buyrun burada binlerce imza toplanıyor” ifadelerini kullandı.

PARTİ DEVLETİ Mİ OLDUK

Odabaş açıklamasını, “Geçtiğimiz aylarda AK Parti İl Binasının bulunduğu iş hanına Macit Haldız zorla kendi isminin tabelasını astırdı. Kaymakamlığa şikayette bulunduğumda kaymakam bey bu konuda yetkim yok demişti. Kaymakam Bey iş esnafa gelince bize yazı yolluyor polis zoruyla yıkacağız diye. İş esnafa gelince mi devletin gücünü kullanıyor. Hukuk devletinden çıkıp parti devleti mi olduk?” şeklinde sonlandırdı.

Bugün 15:09 TSİ - Gündem

Muhabir Selin Becer

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