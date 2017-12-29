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5 ilçede elektrik kesintisi

02.01.2018 tarihli Kocaeli ili Sedaş planlı kesinti bildirimi

02.01.2018 Tarihinde bakım ve onarım çalışması çerçevesinde Körfez ilçesinde saat 09:00 ile 17:30 arasında Şemsettin Köyü,

02.01.2018 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Hediyeli Köyü, Balaban Köyü, Merkez Erikli Köyü,

02.01.2018 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Alikahya Atatürk Mah.,

02.01.2018 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Kefken Köyü, Cebeci Köyü, Kurtyeri Köyü,

02.01.2018 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Gökçeören Köyü, Nebihoca Köyü, Böğürgen Köyü,

02.01.2018 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 16:00 arasında M.ali Paşa Mah.,

02.01.2018 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 16:00 arasında M.ali Paşa Mah.,

03.01.2018 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Kadıköy Mah.,

03.01.2018 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 16:00 arasında Mehmetağa Mah.,

03.01.2018 tarihinde Gölcük ilçesinde saat 09:00 ile 15:00 arasında Panayır Köyü,

03.01.2018 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Kılıçarslan Mah.,

03.01.2018 tarihinde İzmit ilçesinde saat 15:00 ile 17:00 arasında Tavşantepe Mah.,

03.01.2018 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Tavşantepe Mah.,

03.01.2018 tarihinde Körfez ilçesinde saat 09:00 ile 17:30 arasında Şemsettin Köyü, Naip Köyü,

03.01.2018 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Kaynarca Köyü,

03.01.2018 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 09:00 ile 09:30 arasında Pelitpınarı Köyü,

03.01.2018 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 09:30 ile 16:30 arasında Pelitpınarı Köyü,

03.01.2018 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 16:30 ile 17:00 arasında Pelitpınarı Köyü,

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