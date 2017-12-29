Aksoy, Otogar Kavşağını inceledi

Vali Hüseyin Aksoy, İzmit şehirlerarası Otobüs Terminaline giriş ve çıkışlarda yaşanan yoğun trafiği azaltmak, ışıkların kaldırılıp, transit geçişi sağlamak amacıyla Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapımına başlanan ve yılbaşında hizmete sunulması planlanan Otogar Köprülü Kavşağında incelemelerde bulundu. Otogar Köprülü Kavşak İnşaat alanını gezen Vali Aksoy, çalışmaları hakkında bilgi sunan Şantiye Şefi Serhat Tekay çalışmaların sonuna geldiklerini, yılbaşında kavşağın hizmete sunmayı planladıklarını belirtti.