Buna göre, tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak günlük 15 ilâ 40 Türk lirasına kadar ücret ödenecek. Tanık hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanacak.Tanığa ödenmesi gereken tazminat ve giderler hiçbir vergi, resim ve harç alınmaksızın ödenecek. Bu Tarife uyarınca Devlet hazinesinden yapılan harcamalar 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 324 üncü maddesi uyarınca yargılama giderlerinden sayılacak.
Bugün 15:19 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 15:21 TSİ )
2018 yılı tanıklık ücret tarifesi belirlendi
Adalet Bakanlığı'nın konu ile ilgili Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bugün 15:19 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz