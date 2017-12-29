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“İki yıl kuraklık olsa bile bir sıkıntı olmayacak”

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bir tek Melen Barajının, İstanbul'un su ihtiyacını karşılayacak kapasitede olduğunu belirterek,  "Bizim başka plan ve çalışmalarımız da var. İki yıl kuraklık olsa bile bir sıkıntı olmayacak." dedi.

2017 faaliyetlerini gazetecilerle paylaşan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Orman ve Su İşleri Bakanlığının çok verimli bir yıl geçirdiğini söyledi. Bakanlığın son 15 yılda 158 milyar lira yatırım yaparak, suyla ilgili 7 bin 200 tesisi hizmete aldığını, bunların 508'inin baraj, 513'ünün HES, 327'sinin gölet, bin 171'inin sulama, 193'ünün içme suyu, 17'sinin atıksu, 4 bin 471'inin taşkın koruma tesisi olduğunu kaydeden Eroğlu, Türkiye yarı kurak iklim bölgesinde yer aldığı için baraj yapılmasının zaruri olduğunu söyledi.

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Eroğlu, Türkiye genelinde yağışlarda uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 13,9, 2016'ya göre yüzde 17,3 azalma gözlendiğine değinerek, 2017'de son 44 yılın en kurak döneminin yaşandığını hatırlattı. Eroğlu, şunları kaydetti: "2017'de hizmete alınan 575 tesis; 111 baraj, 38 gölet, 184 sulama tesisi, 28 içme suyu tesisi, 147 taşkın koruma tesisi, 14 grup ağaçlandırma ve 2 grup meteoroloji tesisidir. 2017 yılında hizmete alınan tesislerin faydası ise şöyle; 2 milyon 679 bin 510 dekar arazi sulamaya açılmıştır. Yıllık 1 milyar 360 milyon lira ilave zirai gelir artışı sağlanmıştır. 28 yerleşim yerine yıllık 203 milyon metreküp içme suyu verilmiştir. 7 şehir merkezi, 76 ilçe, 703 yerleşim yeri ve 286 bin dekar arazi taşkınlarından korunmaktadır. 3,2 milyon dekar alanda ağaçlandırma yapılmıştır. 250 milyon fidan toprakla buluşturulmuştur."

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