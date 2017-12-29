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Bugün 15:21 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 16:11 TSİ )

Bulut ve Doğan’dan yeni yıl mesajları

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ve Meclis Başkanı Akın Doğan, 2017 yılını değerlendirerek 2018 yılına dair beklentilerini ve temennilerini paylaştı.

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ve Meclis Başkanı Akın Doğan yeni yıl mesajında şu ifadelere yer verdi; “2017 yılını ülkemize, şehrimize ve üyelerimize karşı üstlendiğimiz sorumlulukları layıkıyla yerine getirmek için çok çalışmış olmanın huzuru ile kapatıyoruz. 2017; Milli İstihdam Seferberliği’ne iş dünyamızın desteğiyle sunduğumuz üst düzey katkıyla, üyelerimizin dünya pazarındaki yerini ve gücünü arttırmak için sayısız ülkenin katılımıyla düzenlediğimiz iş toplantılarıyla, kentimize yeni girişimciler kazandırmak adına düzenlediğimiz eğitimlerimizle, İdeal Ev, Evlilik ve Konut Fuarı başta olmak üzere kentimize kazandırdığımız fuarlarımızla, merkezi ve yerel dinamiklerimizle hayata geçirdiğimiz başarılı işbirliklerimizle, üyemizin memnuniyet seviyesini yükselttiğimiz ve kalitemizi arttırdığımızın tescili olan Akreditasyon Sertifikamızla, sadece iş hayatına değil akülü araç bağışı, bağımlılık semineri gibi sosyal hayata da dokunan kentimizin yaşam kalitesini yükseltmeyi ilke edinen sosyal sorumluluk projelerimizle, bunun yanında hep üyelerimizle iletişimde ve iç içe geçirdiğimiz bir yıl oldu.

“NİHAT GÜRER’İ KAYBETTİK”

120 yıllık köklü bir kurum olmanın gururunu, gerek kentimiz gerek ülkemiz için daha çok çalışmak gerektiğinin sorumluluğuyla çalışarak geride bıraktığımız 2017 yılı, maalesef Odamız Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Gürer başta olmak üzere birçok sevdiğimiz ağabeyimizi, kardeşimizi, dostumuzu ve işadamımızı aramızdan ayırdı. Kendilerine rahmet diliyor, saygıyla yad ediyoruz.

YENİ FIRSAT PENCERESİ

2018 ile birlikte umutların ve beklentilerin yenilendiği bir yıla giriyoruz. Kocaeli Ticaret Odası için her yeni yıl yeni bir fırsat penceresi anlamını taşımaktadır. Biz bu yıl da Oda olarak ülkemize, kentimize ve üyelerimize layık olmak için çalışıyor, Türkiye’nin ekonomi başkenti Kocaeli’mizin gücüne güç katan üyelerimizin daha da büyümesi için Odamızın tüm imkanlarını seferber ediyor olacağız. Yeni çalışma yılımız kutlu olsun…”

Bugün 15:21 TSİ - Ekonomi

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