Gebze İnönü Mahallesi 1943. Sokak adresinde ikamet eden Harun ve Elif Yüksel çiftinin tek çocuğu olan doğuştan down sendromlu Ömer Asaf Yüksel (2) bir süredir Derince Eğitim Araştırma Hastanesinde çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi görüyordu. Önceki gün tedavi gördüğü hastanede fenalaşan Ömer Asaf Yüksel, doktorların bütün müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Ömer Asaf Yüksel’in cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek İstanbul Şile’de toprağa verildi.
Bugün 15:28 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 15:29 TSİ )
Dünyalar tatlısı Ömer Asaf hayatını kaybetti
Gebze İnönü Mahallesinde ikamet eden down sendromlu Ömer Asaf Yüksel, çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Bugün 15:28 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz