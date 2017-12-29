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Sarıbay: Herkes baltaları gömsün

Kandıra’da yeni ilçe yönetimine tebrik ziyaretinde bulunan CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “Önümüzdeki süreçte çok çalışmalıyız. Artık eleştirileri bırakma zamanı. Tüm partililer baltaları gömsün ve başarıya odaklanın” dedi

CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, beraberindeki kalabalık bir partili grup ile birlikte kongresini tamamlayan Kandıra ilçe Örgütü’ne kutlama ziyaretinde bulundu. Sarıbay’a Kanıdra’daki ziyaretlerinde il yöneticileri Av. Hüseyin Acurman, Naim Keskin, Selim Yıldız, Gökhan Darcan ve Sabriye Şahin eşlik etti. İlçe başkanı Gülay Eyisabuncular ve yönetiminin ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette eski ilçe başkanlarından Recep Şenol da hazır bulundu.

ÇEŞİTLİ ZİYARETLER YAPTILAR

Parti binasındaki ziyaretin ardından Sarıbay ve beraberindekiler ilçenin tanınmış simalarından olan eski ilçe başkanlarından Sevim Deren ile eski belediye başkanı Kenan Evin’i de ziyaret etti. Deren ile uzun süre sohbet eden Sarıbay, daha sonra ise ilçe esnafını turladı. CHP’liler ayrıca bir süre önce vefat eden eski ilçe yöneticilerinden Ersin Çelebi’nin oğlu Gökhan Çelebi’ye taziyede bulundu ve ardından ilçe yöneticilerinden Hüseyin Acurman’ın annesi Rabiye Acurman’a konuk oldu.

BAŞARININ ŞARTI 50+1

Parti binasındaki ziyaret sırasında yeni yönetimi kutlayan Sarıbay, Kandıra örgütünün geride kalan iki yıl içinde özverili bir çalışma ortaya koyduğunu dile getirdi. Önemli bir süreçten geçildiğinin altını çizen Sarıbay, “Bu dönemde birlik olup sadece çalışmalıyız. Eleştirileri azaltıp baltaları gömelim. CHP ailesinde kırgınlıkları gidermeliyiz. Kimsenin partiye küsmeye hakkı yok. Başarının şartı 50+1” ifadelerini kullandı.

“OMUZ OMUZA ÇALIŞIN”

Aynı zamanda Kandıralı olan Hüseyin Acurman da 2019 seçimlerinin önemine değindi ve “Çok çalışmalıyız” mesajını verdi. Ziyaretten memnun kaldıklarını dile getiren ilçe başkanı Gülay Eyisabuncular da, “Cengiz Bey, özellikle referandum sürecinde Kandıra’ya öncelik tanıdı. Biz kendisini destekledik” dedi. Eyisabuncular, ayrıca Sarıbay’a Referandum Koordinasyon Merkezi gibi bir oluşumun her zaman olması gerektiğini kaydetti.

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