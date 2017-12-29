Bahçeli, o derneği kapattı!

Bir süre önce MHP tandanslı olarak kurulan ve büyük bir oluşum içinde hareket eden Ülkücü İşçiler Derneği hakkında şok bir karar alındı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, açılış talimatını verdiği dernekle ilgili olarak bu kez kapatma kararı aldı. İlimizde de teşkilatlanan derneğin süresiz olarak kapatıldığı da edinilen bilgiler arasında.

“KARAR BAHÇELİ’NİN”

Konu hakkında açıklama yapan Ülkücü İşçiler Derneği Kocaeli Temsilcisi Okan Ertorun, “Genel başkanımız Dr. Devlet Bahçeli’nin talimatı ile Ülkücü İşçiler Derneği süresiz kapatılmıştır. Şahsım derneğin il başkanlığını yapıyordum. Eski bir ülkü ocakları başkanı olarak her zaman ülkücü adap ile davaya hizmet ettim. Davam ve teşkilatım için her türlü hizmet benim için şereftir” dedi.