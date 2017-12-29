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Eski emniyet müdürü tahliye oldu

Kocaeli’de FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne üye olmak suçuyla 18 ay önce tutuklanan eski Van Tuşpa İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Gülseren’in tahliyesine karar verildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PYD soruşturması kapsamında “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “kamu görevlisinin suçu bildirmemesi” suçlarıyla yargılanan eski Van Tuşpa İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Gülseren ve 18 ay önce “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçuyla tutuklanan eski Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürü Mehmet Ağzıbağlı’nın da aralarında bulunduğu 8 kişi bugün hakim karşısına çıktı. Hakim karşısında savunma yapan eski Van Tuşpa İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Gülseren ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Mehmet Ağzıbağlı başta olmak üzere eski 8 polis ByLock kullanmadıklarını ve FETÖ/PYD silahlı terör örgütüyle herhangi bir şekilde bağlantılarının bulunmadıklarını belirterek beraatlerini istediler.
Zanlıların savunmalarının ardından Selahattin Gülseren, Osman Özmen ve Hidayet Dursun’un “kamu görevlisinin suçu bildirmemesi” suçundan yargılandıkları davada tahliye edilmelerine karar verilirken, Abdurrahman Duran, Hasan Kasımoğlu, eski Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürü Mehmet Ağzıbağlı, Muhammet Halim İskender ve Şeref Gökkaya’nın FETÖ/PYD “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 6 yıl 3 ay hapsine karar verildi.

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