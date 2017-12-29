Ersin Baykara’ya emekli oldu

Taşköprü Orman İşletmesi’nden emekli olan Ersin Baykara için Çamlıbel’de veda toplantısı gerçekleştirildi. Taşköprü Orman İşletme Şefi Hakan Mercan, Ersin Baykara’ya 42 yıllık hizmeti için teşekkür plaketi takdim etti. Ersin Baykara da gösterdikleri ilgi ve yardımları için çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

GENİŞ KATILIM

Toplantıya orman mühendisleri Ahmet Pehlivan ve Atakan Canbay; orman muhafaza memurları Hüsnü Yavuz, Müslim Arı, Mithat Dağ ve Sebahattin Aksoy; Taşköprü Orman İşletme Şefliği çalışanları Osman Yıldıztekin, Fikri Öztürk, Turgay Atmaca, Muammer Karaca ve Ertan Sarıahmetoğlu ile Geredeli Muhtarı İbrahim Özkul katıldı.