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Erdoğan'ın fotoğrafını kaldırdılar!

AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı binası çatısında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı kaldırıldı.

İzmit D-100 Karayolu üzeri Haldız İş Hanı'nda bulunan AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı çatısı üzerine monte edilen ve rabia işareti yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı indirildi. Partililerden edinilen bilgiye göre fotoğraf çok yıprandığı için kaldırıldı. Binaya boydan asılan Erdoğan'ın fotoğrafı yerine ise farklı bir fotoğraf asıldı. Boş kalan çatı kısmına herhangi bir parti sembolünün asılıp asılmayacağı henüz bilinmiyor.

Yeni asılan fotoğraf:

Bugün 15:59 TSİ - Siyaset

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