Azerbaycan’daki parkın yapımına başlanıyor

Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın talimatıyla Bakü’nün en önemli yerlerinden olan Nesime’de yapılacak park için İzmit’ten bir heyet bu ülkeye gitti. İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Ayhan Varol, Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Bilal Dündar, Nesime’ye giderek parkın yapılacağı yerde incelemelerde bulundu. Yaklaşık 4000 bin metrekarelik alan üzerine yapılacak park alanındaki incelemelere Nesimi Belediye Başkanı Nazim Karahanov da katıldı. İçerisinde çocuk oyun grubunun yanı sıra spor aletleri kamelyalar, oturma alanlarının bulunduğu parkın yapımına yakında başlanacağı kaydedildi.

DOĞAN’A TEŞEKKÜR ETTİ

Her iki ülke arasındaki var olan kardeşlik bağlarını daha da güçlendirecek parkın 2018 yılı içinde hizmete girmesi planlanıyor. Nesimi Belediye Başkanı Nazim Karahanov, park için İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’a teşekkür etti.